曾爆性騷小S男模又出事！遭女大生指控「性侵」

今年25歲的張姓男模，曾在《小姐不熙娣》中因節目效果與主持人小S演情境劇，鬧出襲胸風波而登上新聞版面。不料，近日卻遭爆性侵醜聞。一名女大生（以下以A小姐代稱）指控，張姓男模在今年10月以「休息後再去工作」為由，誘騙她回出租套房，隨後強行撲倒，甚至被威脅「不聽話就直接放進去」，最後遭性侵得逞。事後張姓男模雖傳訊致歉，卻僅同意以「償還先前代墊的餐費」作為補償，傲慢態度讓受害者忍無可忍，決定向警方報案，這起事件重創張越河長年營造的陽光形象。





據《鏡週刊》報導，受害者A小姐描述當天兩人餐敘後，張姓男模宣稱稍後要去信義區工作，提議先回租屋處小憩，基於對其公眾人物身份的信任，她未多加設防。不料進入房間後，張姓男模竟在走出廁所後將坐在床上的她撲倒強吻。儘管A小姐拼命掙脫並求饒，仍因體型懸殊遭對方壓制並被對方上下其手，甚至被威脅「不聽話就直接放進去」，最後在極度恐懼中慘遭性侵。事後張姓男模竟倒頭大睡，A小姐因受困陌生環境且門鎖複雜，直到天亮才在張越河出門上班時逃離現場，至今仍深受心理創傷折磨。

然而，令A小姐感到荒謬的是，張姓男模事後雖承認錯誤，卻毫無補償誠意，僅表示願意負擔案發當天的餐費，而且這筆款項還是由A小姐先行代墊的。原本A小姐一度考慮和解，但後來發現他早已是「性騷慣犯」，甚至有男同學控訴國中時期被張姓男模霸凌，才讓A小姐決定不再隱忍，選擇報警處理。面對指控，張姓男模在警局筆錄中全盤否認，堅稱雙方是「合意性行為」。目前全案正由檢警進一步調查中，真相有待司法釐清。





