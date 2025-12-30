曾爆「心結」後破冰 包偉銘聽聞曹西平噩耗震驚發聲：一路好走

資深藝人曹西平昨（29）晚在新北市三重住處傳出離世消息，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈。歌手包偉銘得知消息後一時難以置信，不斷詢問「是真的嗎？」包偉銘說，兩人從同期出道開始，不論工作上合作或私下互動，都能感受到曹西平其實非常真性情。他也感謝曹西平，「讓我們一起走過那段青春歲月」，並向曹西平送上祝福，「一路好走，當個快樂的天使」。

包偉銘與曹西平早年同為80年代初走紅的歌手，後續也在綜藝圈各自發展；1989年兩人更曾在中視節目《來電50》搭檔主持，創造高收視率。

不過兩人也曾一度傳出心結，2015年包偉銘二婚期間，曹西平曾因其通知方式等事情公開表達不滿。其後白冰冰在2018年除夕特別節目牽線，促成曹西平與包偉銘同台演出，兩人也因此再度合體，化解長期不合傳聞。2019年曹西平在節目上透露早已將此事放下，「早就原諒他了」。

