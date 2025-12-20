曾犯詐欺案判刑 男又當車手被逮判1年8月、併科罰金6萬元

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕黃姓男子曾因詐欺及偽造文書等案遭法院判刑，且2024年5月甫因違反廢棄物清理法出獄，但林男未記取教訓，加入詐騙集團當車手，該詐團以假投資手法騙取一名林姓男子上當，黃男則擔任車手面交50萬元。林男之後發現受騙報警，警方循線逮捕黃男。苗栗地院法官近期審理後，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處黃男有期徒刑1年8個月，併科罰金6萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

林男出獄後於2024年10月間加入詐騙集團，該詐騙集團透過Facebook發布投資股票訊息，誘騙受害者後再依步驟要求受害者加入LINE群組「揚帆啟航」並下載「萬圳光」APP，並有所謂的老師佯稱可投資股票獲利等。

廣告 廣告

林男受詐騙集團詐術上當後，在苗栗縣苑裡鎮一處超商與假冒「專員」的黃男面交50萬元後，黃男之後將50萬贓款丟置於附近停車場由其他詐騙集團成員取走。

全案曝光後黃男被警方循線逮捕，黃男稱家中尚有同居人需其扶養；法官審酌黃男素行，最後依犯三人以上共同詐欺取財罪判處黃男有期徒刑且併科罰金。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

北捷隨機攻擊凶嫌父母桃園北上受警詢 曝：2年多沒聯絡了

台北車站有人丟煙霧彈！1人無生命徵象 北捷警戒升級

