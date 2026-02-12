曾獲三金肯定！《孽子》配樂大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲

知名配樂大師、大提琴家范宗沛65歲辭世。（風潮音樂）

曾獲得金馬獎、金鐘獎、金曲獎肯定知名大提琴家范宗沛，傳出日前因心肌梗塞，在台北榮總辭世，享壽65歲，其所屬的唱片公司風潮音樂證實，家屬正處理後事。

有「配樂鬼才」封號的范宗沛，曾在國家交響樂團擔任大提琴首席，生涯曾為多部知名影視作品製作原創配樂，1996年以萬仁導演的電影《超級大國民》，獲得第32屆金馬獎最佳電影配樂，隔年以個人大提琴作品《慾望的聲音》獲得第8屆金曲獎最佳流行音樂演奏專輯，1988年再以萬仁導演的電影《超級公民》，獲得獲亞太影展最佳電影配樂獎。

廣告 廣告

他也以電視劇《曾經》獲得第35屆金鐘獎最佳音樂音效獎，2003年再以《孽子》先後獲得金鐘獎、金曲獎殊榮；他製作的影劇配樂還包括《汪洋中的一條船》《將軍碑》等，留下許多經典作品。

據報，范宗沛日前在台北榮總辭世，享壽65歲，風潮音樂表示，目前家屬正平靜處理後事，後續追思安排將另行公告。家屬與唱片公司懇請外界給予私人空間，建議喜愛范老師的朋友，在此刻播放一首他的樂曲，讓他的琴音再次溫暖大家，這便是對他最好的緬懷。

更多鏡週刊報導

原來林宅血案現場近在咫尺！ 賈永婕親訪義光教會：我一直活在另一個平行時空

「手術失敗將離開」AI造假影片瘋傳 陳文茜喊告：活見鬼

賈永婕淚謝田秋堇還原林宅血案！火速拜訪義光教會 親自po照證實了