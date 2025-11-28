曾獲公務人員傑出貢獻獎 張禹斌接任健保署副署長

健保署今公布最新人事，由主任秘書張禹斌接任副署長，昨起上任。（本報資料照）

健保署長陳亮妤上任後，副署長一職懸缺已久。健保署今公布最新人事，由主任秘書張禹斌接任副署長，昨起上任。張禹斌為公共衛生學系碩士，曾在民國107年、113年，因督導「健保醫療資訊雲端系統推展」及「健保健康存摺、智慧健康台灣」榮獲公務人員傑出貢獻獎團體獎。

陳亮妤表示，張禹斌是中國醫藥學院公共衛生學系學士、國立陽明醫學院公共衛生學系碩士，81年公務人員高等考試二級考試及格後，曾任衛生福利部醫事司科長、健保署專門委員、副組長、參議、組長及主任秘書等職務，長期在醫療暨公共衛生行政領域耕耘，學經歷完整、豐富。

廣告 廣告

她進一步指出，張禹斌在健保、醫療生態及醫療衛生相關法規各業務，均相當熟稔，更於107年及113年分別因督導「健保醫療資訊雲端系統推展」及「健保健康存摺、智慧健康台灣」榮獲公務人員傑出貢獻獎團體獎。張禹斌由主秘榮陞副署長，相信可無縫接軌並賡續重要業務的執行。

更多中時新聞網報導

18化粧品出包 疑源頭遭攙蘇丹紅

學名藥使用率低 學者：推差額負擔

分享台灣經驗 南山人壽前進COP藍區