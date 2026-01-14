曾獲封百大巨乳 27歲寫真女星「引退5天後病逝」！母證實：已走完人生旅程

年僅27歲的日本寫真偶像藤乃葵，在2025年12月31日才正式引退，未料卻傳出離世的消息。（翻攝自Instagram @fujin_oooo）

年僅27歲的日本寫真偶像藤乃葵，以傲人的上圍曾在2022年被日本媒體選為「百大巨乳女星」之首，但她因為罹患罕見癌症選擇引退，2025年12月31日才發布手寫信向大家道別，未料近日她的母親就透過她的社群證實，她已在今年1月5日辭世。

罹患罕見癌症 一度暫停工作狀況卻沒好轉

根據日本媒體報導，藤乃葵24歲在副咽頭間隙被診斷罹患罕見的惡性腫瘤「橫紋肌肉瘤」。她一度為此暫停演藝工作，專心進行治療，2024年8月復出，隔年3月又因身體不適而取消工作。

藤乃葵有傲人上圍，還曾被選為日本百大巨乳女星之首。（翻攝自Instagram @fujin_oooo）

去年的跨年夜當天，藤乃葵在自己的Instagram發出一張手寫信說明自己的情況，她坦言7月回到家鄉石川縣後，身體一直處於不適的狀態，各方面持續惡化。她在6月以前，還保有足夠體力的時候，就完成了各項拍攝工作以及和粉絲見面。

盼大家記得有活力的她 剛告別就傳噩耗

她宣布在2025年12月31日結束5年的演藝工作，正式引退、回到家鄉，希望未來大家偶爾還會記得有個叫做藤乃葵的寫真偶像，「只要記得那個漂亮、充滿活力的我，我就會非常開心，讓我感到無比幸福」。

藤乃葵2025年12月31日才發出手寫信向粉絲道別、正式引退。（翻攝自Instagram @fujin_oooo）

怎料她才剛引退道別，她的母親上週卻突然以她的Instagram發出訃文表示：「藤乃葵在與病魔奮鬥後，於1月5日安然走完人生旅程。」並感謝所有曾經照顧過她的人。貼文一出許多粉絲相當難過，紛紛湧入留言悼念致哀，也為她堅強對抗病魔感到感動，願她安息。

