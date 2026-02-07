曾獲封「NHK峰不二子」！美女主播搭電車「被重壓」 網驚：性騷擾吧？

中川安奈曾是NHK的人氣女主播。翻攝IG@nakagawa.anna1022

曾獲封「NHK峰不二子」的日本美女主播中川安奈，昨（6日）在X吐露搭乘電車的不愉快經驗，立刻引爆網友共鳴，引發熱烈討論。

女主播中川安奈吐通勤亂象

中川安奈在X寫道，「搭乘擠滿人的電車時，明明是還能勉強靠自己站穩的擁擠程度，卻有人把我當成靠背一樣，把全身的重量都壓過來，真的拜託饒了我吧！」文末還附上兩個哭哭的表情符號。

中川安奈的發文立刻引爆網友討論，不少人共鳴滿點地說：「那種傢伙真的很多！」也有人氣憤地說：「把中川小姐當靠背？真虧他們做得出來。」還有人疑惑問道，「這算是性騷擾的一種了吧？」、「中川小姐也會搭電車嗎？」更有網友暖心留言：「安奈小姐，辛苦了。在公共場合，真的希望大家能遵守禮儀與基本的道德呢！」立刻引爆通勤族的熱烈討論。

中川安奈在貼文附上哭哭符號，超有畫面的發文，引爆日本通勤族共鳴。翻攝X@annakagawa1022

中川安奈不吝放送辣照！曾獲封「NHK峰不二子」

中川安奈常在社群上放送辣照，好身材藏不住。翻攝IG@nakagawa.anna1022

現年33歲的中川安奈曾是NHK的美女主播，去年3月離職後轉型主持人，在綜藝圈及時尚圈都十分活躍。身材火辣的她，曾被網友封為「NHK峰不二子」，還曾因為「胸部上桌」、「出浴照」等性感辣照引發熱議，甚至一度被NHK高層「警告」要求刪除照片。

中川安奈曾在訪問時分享，自己因為父親工作關係，3歲起在芬蘭生活4年，10歲到14歲則居住於波多黎各，因為從小在國外長大，穿衣風格也偏好拉丁風情的衣服，笑說：「我很喜歡穿能展現身材線條的衣服。」不吝展露好身材。

