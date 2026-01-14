曾獲最佳時事節目主持人！楊君偉吐露曾陷憂鬱低潮

楊君偉擔任《列車人生》旅人，分享媒體生涯低潮。（圖／公共電視、新傳媒提供）

公視《列車人生》第六集邀請新加坡主持人楊君偉擔任列車旅人，搭乘越南「統一號」列車展開1,726公里、35小時的南北縱貫之旅。這趟從河內南下的旅程，楊君偉在著名「火車街」體驗列車幾乎擦身而過的驚險瞬間，穿越戰地隧道、探訪純樸漁村，見證越南人民的韌性與重生，沿途壯麗美景也觸動他罕見袒露媒體生涯低潮的心路歷程，分享如何藉陶藝創作找回內心的純真與療癒。

楊君偉此行最驚險的體驗是河內百年歷史的「火車街」，這條老街因鐵軌與民宅距離極近，遊客可在鐵道旁咖啡廳近距離感受火車疾駛而過，他回憶起仍心有餘悸：「我準備拍照時，突然發現不只車身靠近，旁邊還有車輪和機件！我過去幾十年的生命畫面，就在眼前這樣呼嘯而過。」而這處極具特色的景點因安全問題可能將走入歷史，楊君偉透露：「當地政府已加強管制火車街，《列車人生》見證並記錄了這段影像。」

旅程中訪問當地漁民的工作艱辛時，感性觸動楊君偉罕見袒露媒體生涯低潮。曾獲「新加坡亞洲影藝創意大獎」最佳時事節目主持人的他，坦言長期在競爭激烈的媒體環境中壓力過大，曾罹患憂鬱症後毅然轉任教職。楊君偉吐露從事媒體工作30多年的矛盾：「我一直被訓練成客觀中立，但我比較喜歡有堅定立場、強烈感受，也常覺得自己不太適合大眾，比較適合小眾。我是內向的，但在鏡頭前必須表現得很外向。」這段真情告白，讓觀眾看見光鮮主持人背後的掙扎。

當列車行經全球最美鐵道之一的海雲關山道，從順化到峴港的20公里路線，山海交織的絕美景色讓楊君偉讚嘆：「看到這風景，一切都值得了！」來到會安古鎮體驗傳統陶藝製作，他分享疫情期間就開始對陶藝產生興趣：「我面對泥土時也在思考如何塑造人生，陶藝讓我安靜下來，終於可以服務自己。就算做錯或泥土塌了，都不是壞事，就像每一站都是必經之路。」首次使用人工轉盤就被陶藝創作者稱讚有天分，當作品被估價25萬越南盾時，楊君偉更笑說：「我喜歡這個價錢！」

這趟從北到南的列車之旅，讓楊君偉回望自己從童星到創作者的身份轉折，對人生有深刻感悟：「人生就是多重身份，不應該只有一條路線。這一站到了下車，再上車再去下一站，到終點站時，我要能很大聲地說，這個火車是我自己畫出來的路線，這一切都值得。」

