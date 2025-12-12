曾獲模範飼主…「茶聚」加盟主爆虐狗 綠委出手了

網路瘋傳一名詹姓飼主對著15歲患有失智症的柯基犬打罵，放話要「安樂死」，事後被起底是手搖飲「茶聚CHA'GE」加盟門市的負責人。（示意圖，與本文無關／達志影像／shutterstock）

網路瘋傳一名詹姓飼主對著15歲患有失智症的柯基犬打罵，放話要「安樂死」，事後被起底是手搖飲「茶聚CHA'GE」加盟門市的負責人，過去還曾榮獲模範飼主殊榮，獲新北市政府頒發「金飯碗」，如今卻爆出虐狗。對此，台北市議員陳宥丞和民進黨立委郭昱晴也紛紛做出回應了。

據了解，該名詹姓飼主是茶聚加盟店的負責人，因為柯基亂尿尿，氣得他大聲飆髒話，還毆打狗狗。影片曝光後，有網友好意提醒「15歲了，你這樣對她」，詹男卻回「她20歲我還這樣對她」，似乎不覺得自己的行為有問題。

詹姓飼主面對網友的好意提醒，似乎不以為意。（圖／翻攝自Threads）

綜合各方報導，詹男過去曾因幫愛犬施打10年以上狂犬病疫苗，被新北動保處表揚為模範飼主，拿到「金飯碗」，如今卻爆出虐狗，讓人覺得格外諷刺。對此，台北市議員陳宥丞昨（11）日在Threads表示，已請台北市動保處立刻查明影片內容真偽，並對案件調查及救援動物，也請大家提供更多資料，減少查證時間，例如發生可能的地點和其他資訊，強調對於虐待動物、絕不寬容。

另外，民進黨立委郭昱晴昨晚也在Threads發文直呼：「太可惡」，透露自己知道詹男的飲料店在哪，還曾消費過，「曾經在店裡看過一隻柯基，應該就是這個可憐的老孩子」。她今天再度發文，透露一早已提報台北市動保處，台北市動保處也即刻回應該案已開案調查。

至於外界關心狗狗目前處境，郭昱晴表示，狗狗目前由其行為人前同居友人先行帶離，至寵物旅館進行安置（前同居友人亦認為詹姓行為人情緒不穩），動保處會接續前往將狗狗送醫檢查，如有最新後續隨時會再次更新。

