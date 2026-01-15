曾獲民眾黨提名選議員！林致兵遭爆欠薪跑路 四叉貓早示警：講3年沒人肯聽

「小鳥吃吐司」老闆林致兵（右）驚傳欠薪跑路，網紅「四叉貓」劉宇席（左）今po文表示，3年前就說要小心民眾黨這個人。（翻攝自臉書）

連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」老闆林致兵驚傳欠薪跑路，導致員工、加盟主都受到影響，過去林致兵曾獲得民眾黨提名參選新北市議員，但後來他被爆出酒駕前科，最終黯然宣布退選。網紅「四叉貓」劉宇席今（15）日也po文表示，3年前就說要小心民眾黨這個人，「努力講了3年沒人肯聽，那我還有啥辦法」。

林致兵過去被形容是「加盟鬼才」，他身為「兆紅國際集團」掛名的董事長，曾推過「吐司工廠」「灶紅了」「滷底撈」「伊莉莎白紅茶書房」「舒油頭」等知名餐飲品牌。2022年開始進入政治圈，後來獲得民政黨提名參選新北市第六選區（中和區）議員，後來因爆出酒駕爭議退選。

如今林致兵又被爆出「小鳥吃吐司」欠薪跑路事件，讓許多員工、加盟主都連帶受影響。林致兵發聲明向加盟主致歉，他還提到為支付員工薪水及貨款，還去借了高利貸，但利息翻倍之下讓他背負了上千萬元債務，無力償還壓垮自己跟品牌。他承諾會出售工廠設備與貨車，換取資金來償還員工薪水。

四叉貓今於臉書po文，曬出過去臉書截圖，提到自己3年前就曾提醒，要小心民眾黨林致兵這個人，「他的黑心加盟模式玩過好幾輪了，努力講了3年沒人肯聽，那我還有啥辦法（攤手）」。

