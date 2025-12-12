曾獲諾貝爾和平獎 伊朗人權鬥士穆哈瑪迪遭強行逮捕

根據法新社與華盛頓郵報(The Washington Post)報導，伊朗安全部隊今天(12日)在一場追悼儀式上，強行逮捕2023年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪(Narges Mohammadi)。據支持者表示，在場還有其他人權運動人士也被安全部隊帶走。

穆哈瑪迪的基金會透過社群平台X表示，她在參加當地知名人權律師阿里科爾迪(Khosrow Alikordi)的追悼會時被捕。阿里科爾迪上週被發現在辦公室中身亡，外界質疑死因可能不單純。

伊朗當局並未立即針對這起逮捕行動置評。

現年53歲的穆哈瑪迪是伊朗最知名的人權鬥士之一。她自2021年起遭到監禁，並在去年12月獲得保外就醫。支持者曾多次警告，當局隨時可能將她帶回監獄。

儘管如此，穆哈瑪迪仍堅持捍衛人權並積極參與民間抗議活動，也數次在國際媒體上露面。(編輯：楊翎)