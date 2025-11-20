曾獲輝達十億美元資助！歐洲「電信老牌大廠」跨出舒適圈，加入AI熱潮分食大餅
芬蘭電信巨頭諾基亞（Nokia）19日對外公佈，其內部一項重大改組計畫，這家老牌企業準備將其人工智慧（AI）業務，從原先的核心電信業務中分拆出來，成立獨立部門，以擴大發展AI網路技術。
根據官方聲明，Nokia新成立的「網路基礎設施」（Network Infrastructure）部門將包含其AI和數據中心業務，被定位為「成長部門」，涵蓋光纖、IP網路和寬頻基礎設施等項目。與此同時，傳統的核心電信網絡營運，將劃歸「行動基礎設施」（Mobile Infrastructure）部門管理。
之所以做出如此大轉變，主要與新執行長上任、以及一筆鉅額外來資金挹注有直接關係。諾基亞在4月份迎來新執行長霍塔德（Justin Hotard），從美國晶片製造商英特爾（InteI）跳槽過來，他的上任、也標誌著諾基亞戰略方向變化。投資人似乎更支持、這家老牌電信公司，從原本的核心網絡基礎設施業務，轉向發展AI和雲端服務，跟上這波全球熱潮讓公司能獲得更快增長。
至於鉅額資金挹注，則來自美國晶片巨頭輝達（Nvidia），該公司向諾基亞投資高達10億美元（約新臺幣312億元），讓Nokia更有底氣邁出改變第一步。
除了AI與電信兩大主軸外，諾基亞也宣布、將創建一個小規模的獨立「國防業務部門」，這也是該集團進軍全球國防市場的努力之一。
針對這一系列調整，諾基亞同時公布新的長期財務目標，預計到2028年，可比營業利益（comparable operating profit）將達到27至32億歐元（約新臺幣842.6至998.6億元），高於過去12個月的20億歐元。
雖然諾基亞不畏懼市場對於AI類股的擔憂，從傳統電信領域跨足新科技，也在輝達加持下，一度將股價推高至十年高點，但隨著市場對AI相關股票估值的擔憂加劇，以及可能有「利多出盡」的解讀傳出，讓高調宣告跨足AI領域的諾基亞，19日股價就面臨超過5%下跌窘境。
