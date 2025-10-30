曾獲金曲獎最佳新人 大馬歌手林宇中「耳石症」人生天旋地轉

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手林宇中曾獲金曲獎最佳新人，也成為首位得到該獎項的大馬歌手，出道20年，近期他展開「靠岸20」巡迴演唱會，並以「回歸與相聚」為核心主題，象徵他對音樂初心的堅守與對歌迷長情的回應。

林宇中的代表歌曲有《靠岸》、《淋雨中》、《下半輩子》等作品，這次演出中設有「心意卡」互動環節，他抽出觀眾留言並親自朗讀。林宇中也首度演唱《耳石》，這首歌是他的身體實際經驗，也成為當代人面對愛、分離與自我療癒的隱喻。

患有「耳石症」的林宇中談到，這是一種讓人失去平衡、天旋地轉的疾病。他將這段身體失衡的真實感受轉化為情感隱喻，描寫人在愛與別離中如何重新找回心靈的重心。林宇中為症狀所苦時，日常的低頭、抬頭都可能讓世界天翻地覆，他說：「那一刻我意識到，人心失衡的感覺，和身體失衡其實很像。」

