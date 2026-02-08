曾獲《世紀血案》試鏡邀請！女星看完劇本婉拒「知道很多問題」

賴薇拉坦言婉拒電影《世紀血案》的試鏡邀約。(圖／yunchilai Instagram)

改編自1980年台灣滅門懸案的電影《世紀血案》，未取得當事人林義雄同意便拍攝，遭網友發起抵制運動，如今，演員包括楊小黎、夏騰宏等人紛紛致歉，然而，演員賴薇拉表示曾獲的試鏡邀約，不過看完劇本就知道會有很多問題，當下便直接婉拒。

賴薇拉在Threads上談及電影《世紀血案》引發的風波，她表示許多演員強調因為不清楚歷史等原因才接演，不過自己收到試鏡邀約後，才看完劇本就意識到拍完會衍生許多問題，「其實完全不需要拿到全劇本，光特約角色只看了部分劇本就知道」。

賴薇拉表示拿到試鏡劇本那刻，就知道拍了會有很多問題，當下便直接拒拍。(圖／yunchilai Threads)

賴薇拉接著提出疑問：「歷史劇和政治劇應該是有區別的，應該是能判斷出來的吧」，而她似乎擔憂語意遭人曲解，隨後補充說道：「這點我真心提出疑問，因為有可能我有一天也會犯錯失誤」，PO文曝光後，面對網友質疑，賴薇拉強調拿到部分劇本後，對於其中三個角色進行交叉比對，就覺得敘事角度相當詭異，經過思考後決定婉拒，不過這篇PO文目前疑似遭到刪除。

眼見風波難以平息，劇組坦言對於執行過程中的疏失與溝通不周，導致演員遭受輿論波及，除了鄭重道歉之外，也會負起應有的責任，監製郭木盛補充說道，原本電影完成後，第一波就要邀請媒體來看，「因為我們拍的，和大家現在說的是兩碼子事，你們看了就知道，跟大家現在在批評的內容不一樣」。

電影《世紀血案》未取得當事人林義雄同意便拍攝，遭網友發起抵制運動。(圖／中時資料照)

