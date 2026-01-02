曾獲「績優督導」竟是狼 高市衛生局前執秘遭起訴求刑

高雄市衛生局前執行秘書何建忠被控涉嫌利用職務之便侵犯16歲少女，高雄地檢署偵結起訴並求處有期徒刑10年6個月。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市政府衛生局「心衛中心」苓雅分區前執行秘書何建忠，被控涉嫌利用職務之便，從通報案件當中，挑選一名列為輔導個案的16歲少女，透過通訊軟體加少女為好友之後，約少女見面，然後開車將少女載往汽車旅館加以性侵。全案經高雄地檢署偵結起訴，檢察官並且向法院求處有期徒刑10年6個月。根據了解，何建忠2023年曾獲得衛生福利部「強化社會安全網績優督導」表揚。

起訴書指出，何建忠利用平常監督、輔導個案之便，透過權限調閱個資，挑選一名患有創傷後壓力症候群的少女，進一步查到少女的手機門號，加少女為好友；少女收到訊息後，懷疑對方可能是握有她不雅照片的網友，為了釐清狀況，於是答應見面，沒想到何建忠開車將她載到汽車旅館性侵，因此提出告訴；檢察官調查發現，何建忠甚至透過同樣在社會局工作的妻子，查詢案件的偵辦進度。

廣告 廣告

高雄地檢署偵查終結，依強制性交罪將何建忠提起公訴，並建請法院從重量處有期徒刑8年，個人資料保護法的部分求刑3年，合併求刑10年6個月。

市府社會局對此表示，得知何建忠涉案後立即主動嚴辦清查，去年（114年）8月9日召開考績會，以違法執行職務及言行不檢造成不良後果，並嚴重損害機關聲譽等違失，因情節重大予以一次記2大過，並且依違反業務約聘人員管理規範規定，去年8月11日終止契約並予解聘。

至於他的妻子，因為洩密案，也已經記2大過解聘，此外，何建忠還涉嫌違反兒少法第49條，衛生局處以最高60萬元罰鍰並公告姓名。（溫蘭魁報導）

◆《中廣新聞》提醒您：遭受性侵害、性騷擾，撥打110報案。

◆未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。