曾珮瑜呼籲正視勞權 父親目睹同事「高壓電致全身燒燙傷」
記者許瑞麟報導／「2025勞動影像嘉年華」於10月31日正式閉幕，本屆影展以「鏡頭的背後是平等的渴望」為主題，推出16部國際觀摩片與勞動金像獎得獎作品，深入探討性別暴力、障礙者處境、醫護制度崩解與職人精神等議題，影展大使曾珮瑜也在閉幕現場與觀眾分享自己的觀影心得，「看完這些作品，我再次感受到，我們不只是要尊重每一份勞動，更要努力讓那些從未被聽見的聲音，有機會被看見。」
從觀眾視角再回到創作者身分，曾珮瑜表示：「這幾年我接了不少基層角色的戲，我自己也是來自勞工家庭。我的父親就是一個做工的人，需要爬電線杆的工作，那正是我從小所身處的環境和接觸的群體。」曾珮瑜在成長過程中，並不覺得自己的家庭有什麼特別，「但後來發現，其實擁有平凡的父母是多麼的幸福。」她心存感激地說：「因為不管你做什麼，父母都會以你為榮！」
但曾珮瑜的父親在工作中也曾目睹嚴重的職業傷害，「我爸爸以前必須在颱風天時冒著風雨去搶修電線桿，他有一個同事曾被高壓電電到，全身大面積的燒燙傷。」她不捨表示：「對我爸爸來說，那位同事的身影至今歷歷在目。」她此次親身力挺勞工影展，深信不只是替勞動者說話，希望喚醒更多人對於勞動權益的重視，「是給我們所有人一個重新理解『勞動』與『尊嚴』的機會」。
身為本屆勞工影展代言人，曾珮瑜很榮幸能夠在短時間內陸續欣賞來自瑞士、法國、日本、香港等地的觀摩影片，對她而言是一次次視覺與情感上的震撼，「我最先看的《破地獄》，就讓我一邊看一邊拭淚。這部片透過喪禮科儀與民俗信仰，講家庭、講職業性別歧視、也講死亡，那些表演非常節制卻又深沉，整部片非常美麗感人，真的要記得帶面紙。」
而針對性別與權力關係的作品，《黑箱日記》與《誘見巴黎最後探戈》同樣讓她久久難以釋懷。「《黑箱日記》是一位記者同時也是性侵倖存者導演親自執導的紀錄片，勇敢又聰慧，拍出一種極度私密卻無比堅定的控訴。」至於《誘見巴黎最後探戈》則從1970年代的經典電影出發，揭開當年未經同意拍攝性侵戲的暗黑真相，「我覺得最可怕的不是情節，而是那種制度性沉默。女性不只被拍攝，還被侵犯、被消音。這部片用美術和年代感帶出那個年代的無聲壓迫，讓我很震撼。」
曾珮瑜也大力推薦《失控夜班》，一部以夜班醫護人員為主角的瑞士劇情片，「這部片的真實感簡直堪比紀錄片，看完後我一直在想，醫護人力短缺或許就是下一場全球醫療危機的開始。」她目前想看的就是《看我今天怎麼說》，「我必須誠實說，我沒有聾人朋友。我們的社會在很多設計、政策層面，其實都默默把障礙者排除在外。所以我很期待透過這部片，能更了解障礙者的日常與掙扎。」
