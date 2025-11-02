曾珮瑜籲正視勞權 父目睹「被電到全身燒燙傷」

曾珮瑜分享在台北勞工影展的觀影心得。電影戲劇業職業工會提供



「2025勞動影像嘉年華」日前閉幕，本屆以「鏡頭的背後是平等的渴望」為主題，影展大使曾珮瑜表示：「這幾年我接了不少基層角色的戲，我自己也是來自勞工家庭，我的父親就是1個做工的人，需要爬電線杆的工作，那正是我從小所身處的環境和接觸的群體。」她很榮幸能夠在短時間內欣賞來自瑞士、法國、日本、香港等地的觀摩影片，「我最先看的《破地獄》，就讓我一邊看一邊拭淚」。

曾珮瑜透露父親曾目睹嚴重的職業傷害，「我爸爸以前必須在颱風天時冒著風雨去搶修電線桿，他有1個同事曾被高壓電電到，全身大面積的燒燙傷，對我爸爸來說，那位同事的身影至今歷歷在目」。她此次力挺勞工影展，希望喚醒更多人對於勞動權益的重視，「是給我們所有人一個重新理解『勞動』與『尊嚴』的機會」。

成長過程中，曾珮瑜並不覺得自己的家庭有什麼特別，「以前小時候總覺得自己的家庭跟父母很普通，但後來發現其實擁有平凡的父母是多麼的幸福」。她心存感激地說：「因為不管你做什麼，父母都會以你為榮。」

