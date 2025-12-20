曾環島記錄台灣之美！中國男拍攝新疆集中營後逃美被捕 律師：美國已放棄遣送烏干達

冒死拍攝新疆維吾爾人集中營的中國青年關恆，在美因非法居留遭關押。圖為他在台灣基隆和平島公園。取自YouTube/guanguan



中國公民記者關恆曾在新疆拍下多處集中營畫面，成為中國鎮壓維吾爾人等少數民族的罕見影片證據。但他逃往美國並公開影片後，今年稍早卻因非法居留而被捕，面臨遣送烏干達的命運。在多家媒體披露此事並掀起爭議後，關恆的律師週五（12/19）表示已接獲川普政府通知，不會將關恆送往與中國關係密切的烏干達。

路透社報導，關恆的律師陳闖創週五表示，剛收到通知信件，國土安全部（DHS）不會尋求將關恆送往烏干達。

路透社也看到一封來自美國國務院寄給移民法官的信，支持關恆獲得政治庇護。信件內容描述關恆曾拍攝紀錄中共當局侵犯人權的行為，若遣返中國勢將面臨迫害。

這封信件由國務院民主人權勞工局代理副助卿透納（Julie Turner）在12日發出，內容寫道：「近年來，中國一直騷擾與報復被認定為不忠於中國共產黨（CCP）的人士，不論這些人在中國境內或海外。」

關恆目前仍被關押於紐約州立看守所，移民法官將於1月12日再召開聽證會，可能決定他接下來的命運。

●「不願受奴役的人，也不想看到別人被奴役」

《紐約時報》、美國國家公共電台（NPR）等媒體日前報導，現年38歲的關恆先是在2019年赴新疆旅遊，對於當地嚴苛的維穩措施備感震驚。後來他翻牆讀到美媒BuzzFeed新聞網站關於新疆再教育營的報導，決定試著記錄這些集中營。

他從報導中推斷出這些集中營可能位置，2020年赴當地從遠處拍攝這些拘留中心。他向積極營救他的「中國人權組織」說，他當時意識到，如果在中國境內發布這些影片，他必然被捕。

2021年，中國開始放鬆新冠疫情相關的旅行限制後，關恆前往香港，然後飛往厄瓜多，再飛往巴哈馬，然後買了一艘小船，冒險抵達美國佛州。隨後，他在YouTube發布在新疆拍攝的影片，引起廣泛關注。

在紀錄片中，他以旁白方式訴說：「不願受奴役的人，也不想看到別人被奴役。」

關恆的母親羅雲已在台灣生活近20年，關恆也曾來台旅行，曾發布「單車環島」系列、「看見台北」、「台灣讓我最驚訝的事」等影片。

羅雲向《紐時》表示，關恆發布新疆集中營影片後，他們在中國的家人，包括關恆的父親和羅雲的四個姐妹都曾被警察盤問，連那些關恆成年後和他全無聯繫的親戚也遭調查。

今年8月，美國移民和海關執法局（ICE）在紐約州北部的租屋處被捕，當時官員的針對目標是他的房東。知情人士透露，關恆應該沒有犯罪記錄。

冒死拍攝新疆維吾爾人集中營的中國青年關恆，今年8月在美國等待庇護申請結果時被捕。

●烏干達與中國關係密切

在《華爾街日報》週日（12/14）以社論關注關恆可能遭遣返中國、民主黨眾議員克里希納穆提（Raja Krishnamoorthi）也公開呼籲釋放關恆並給予他政治庇護後，國土安全部律師在週一（12/15）的移民法院聽證會仍表示，將尋求將關恆送往烏干達。

根據國土安全部引用的協議，在祖國可能面臨迫害的庇護申請者，可被遣送到「安全第三國」，並在該國申請庇護。

中國和烏干達在經濟和國防領域有密切聯繫，兩國政府還推動合作「打擊犯罪」。關恆的律師陳闖創表示，關恆若被遣送烏干達，將面臨巨大風險。

法官奧斯蘭德（Charles Ouslander）已安排1月12日再開庭，決定關恆的驅逐問題。他列舉了幾個原因，其中包括本案已引起高度關注。律師陳闖創當時表示，他將代表關恆提交動議，請求允許他留在美國並繼續其庇護申請程序。

《紐時》指出，關恆的案件凸顯了川普大規模驅逐行動的範圍之廣，連看似有明顯庇護理由的人也可能遭驅逐。

