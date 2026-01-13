曾由藍轉綠挺扁蔡！桃園「土地公」前立委呂新民享壽86歲

政治中心／綜合報導

呂新民（前排中）縱橫桃園政壇，對宗教虔誠也曾任桃園八德三元宮主任委員。(圖/八德三元宮)

桃園政壇傳出令人哀傷的消息，本土派重量級指標人物、前國策顧問呂新民於本月10日凌晨辭世，享壽86歲。呂新民一生縱橫地方與中央，見證了桃園半世紀的政治變遷，其離世讓地方人士相當不捨。家屬已敲定於2月1日上午9點，在桃園市立殯儀館天大德廳舉行公祭。

呂新民出身顯赫的政治世家，父親呂昌有曾任升格前的八德鄉長，他接棒後歷任公所秘書、兩屆鄉長及兩屆立委，基層實力深不可測。其政治生涯最為人津津樂道的是在陳水扁執政時期，他大膽「由藍轉綠」，成為阿扁連任之路的關鍵助力，雖當時獲提名監委因政治角力受阻，但其政治風骨與轉折，已寫下台灣民主發展史上重要的一頁。

廣告 廣告

蔡英文總統執政後，再度聘任呂新民為國策顧問，借重其在地方深厚的影響力。前桃園市長鄭文燦曾親送聘書，盛讚他是「八德仕紳」，不僅深愛故鄉土地，更是國家重要的政治意見領袖。這位一生懸命、對台灣充滿熱情的政壇長青樹如今謝幕，留給後人無限的追思與懷念。

更多三立新聞網報導

行人地獄太囂張！美籍男地院前拍違停遭揪領亮刀 駕駛惱羞下場慘

驚悚車禍！女駕駛右轉擊落外籍騎士「誤補油門再輾」 卡車底一度命危

獸父警遭親女控性侵7年明將開庭前死亡 法律程序曝：「真相恐石沉大海」

抗中共灰色襲擾！海巡署長親考無人機照 狂買440架組無人機大軍

