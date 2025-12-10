曾當蔡依林替身！楊若歆突認恢單 自豪敢「徒手打蟑螂」

啦啦隊女神楊若歆9日身穿夢幻白紗短裙，擔任《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》光影互動展一日店長。她笑稱當天穿著不僅像伴娘，也有點像新娘「二進」會穿的禮服，至於是否「想婚」？她則說：「要先有人啊！」坦承已經單身了幾個月，與交往1年的前男友因為個性不適合而分手，接著幽默表示自己會「拿出愛麗絲的勇氣來面對情傷。」目前也都把心思放在工作上。

楊若歆9日擔任《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》光影互動展一日店長。（圖／詠威互動科技提供）

楊若歆曾參加綜藝節目中的「蔡依林模仿大賽」單元，被蔡依林本人認證鞍馬演出到位，奪下冠軍脫穎而出，也曾擔任對方的替身。視蔡依林為偶像的她，正在籌備第3首單曲，也透露自己的啦啦隊背號是90：「90號就是Jolin，蔡依林對我來說，某種能量跟愛麗絲很像，很有勇氣做自己。」

楊若歆透露目前已恢復單身。（圖／詠威互動科技提供）

楊若歆表示從小就很喜歡童話人物愛麗絲，因角色富有好奇心、喜歡新鮮事物的個性與自己相符，她自認是「大膽王」，曾徒手打蟑螂，潛水、登山都是休閒的日常，好友都說她是「傻大膽」。而她日前在路上看見一個女生低聲哭泣，上前關心後得知她為情所困，還邀請一起到KTV歡唱，兩人甚至因此成為好友。

楊若歆自認是「大膽王」，曾徒手打蟑螂。（圖／詠威互動科技提供）

此外，楊若歆分享啦啦隊甘苦談，透露平日耗費大量時間練舞，每次演出都當成舞蹈大賽來看待，而她擔任舞蹈總監負責編舞與教舞時，曾傷到脊椎，抱病上場演出，但每次只要看到球迷們熱情回應，就會感到很有成就感。

