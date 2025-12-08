曾當《鴨王》全裸爆紅！男星淪街頭發傳單 心酸影片全曝光

現年37歲的香港男星何浩文在街頭發傳單屢次遭拒絕。（圖／翻攝自何浩文 Threads）





現年37歲的香港男星何浩文首先以歌手出道，開始拍戲後，深得導演王晶喜愛而受捧，在2015年憑藉在《鴨王》全裸上陣爆紅。豈料，近日他在路邊發傳單，卻屢遭拒絕的心酸畫面曝光，意外引發了網友討論。

何浩文近日推出新歌〈合拍得叫人詫異〉，為了宣傳他親自帶著攜帶式麥克風，在路邊喊話發傳單，不過許多人沒有認出他，都紛紛拒絕了他的傳單，不過在影片中他也沒有氣餒，反而在失敗1個半小時後，還笑說自己練就火眼金睛。

不過何浩文將發傳單的宣傳影片上傳到Threads後，卻意外引發網友討論，還有人對他的身材印象深刻，留言建議他：「半裸拉票」，讓他也笑回：「我已經解開頸上的鈕扣。」

