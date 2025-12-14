曾疏導光復救災人潮 台鐵志學站副站長車禍重傷

帶著親切笑容，耐心向乘客一一解釋車廂客滿，可能需要搭乘下一班車，這位在花蓮光復救災時期，盡全力疏運旅客的台鐵志學站盧姓副站長，在同事眼中充滿熱忱。11日晚間7時許，她下班後騎車回家，在木瓜溪橋上疑似自摔發生嚴重車禍。

花蓮消防壽豐分隊小隊長呂智雄說明，「33歲傷者倒臥在地，且意識不清、有耳漏情況，救護人員立即將傷者上頸圈、長背板固定，並以無線電通知醫院，啟動創傷小組。」

由於傷勢嚴重，醫院緊急進行開顱手術，目前仍在加護病房治療當中。同仁們接獲消息，不少人都趕到病房外為她守候加油，但車禍究竟怎麼發生的，還要再釐清調查。

花蓮吉安分局交通組長劉瑞年指出，「初步了解騎士有合格的駕照，抽血酒測值為0，本分局目前已調閱後方車輛的行車紀錄器影像，積極調查事故發生的原因。」

盧姓副站長的哥哥表示，事發路段剛好沒有監視器，警方掌握到民眾提供的行車紀錄器，距離大約還有100公尺左右，因此也向外界徵求當天晚間7時到7時35分的相關畫面，希望盡早釐清真相。

盧姓副站長哥哥說：「因為畢竟她的摩托車也沒有說到很嚴重，因為側邊排氣管也都沒有什麼刮傷破損，推算說速度快也不太可能，那怎麼會撞到這樣。」

家屬很感謝網友提供盧姓副站長在光復救災期間的影片，也要感謝廣大網友一起幫盧姓副站長集氣，除了內心充滿感動，希望她早日康復，也希望未來將這份外界給予的愛繼續延續下去。

