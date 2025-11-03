曾登NHK紅白歌合戰！ 日女高中生tuki.宣布台北小巨蛋唱2天
來自日本的創作女聲 tuki.(ツキ)，憑〈晚餐歌〉在各大串流平台創下驚人紀錄，以 J-POP 史上最年輕之姿突破2億次播放，寫下傳奇篇章。2024 年，她登上日本音樂最高榮耀「第 75 屆 NHK紅白歌合戰」，成為史上首位站上紅白舞台的女高中生創作歌手。tuki.以清澈又滲透人心的聲音，唱出青春的孤單與溫柔，成為新世代最能引起共鳴的聲音。
tuki. 的音樂旅程始於 2022 年，當時年僅 13 歲的她在 TikTok上傳自彈自唱影片，便以獨特的音樂氣質驚豔網路。翌年發行的出道曲〈晚餐歌〉一舉爆紅，橫掃 Apple Music Billboard Japan Hot 100、Oricon 公信榜等冠軍寶座。由《約定的夢幻島》作者出水 Posuka 親自繪製的動畫 MV，至今在 YouTube 累積破 1.2 億次觀看，串流播放更突破 7 億次。歌曲那句「我會弄哭你，所以我沒辦法跟你在一起」直擊人心，細膩描繪青春愛戀的矛盾與退讓。tuki.用溫柔卻堅定的聲線唱出「因愛而退」的痛楚，也因此感動無數樂迷。
2025 年 1 月，她推出首張專輯《15》，完整收錄十五歲時的創作軌跡，從孤單的青春日記到內心自白，每首歌都真切映照她的成長。專輯發行後，她於同年4月登上日本武道館舉辦首次大型個唱，成為史上最年輕站上該舞台的創作歌手。 一年之後，「tuki. 現象」從日本延燒亞洲。2026 年 4 月 4、5 日，tuki. 將以全新巡演「tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」首度登台，連唱兩晚於台北小巨蛋登場。從網路素人到紅白舞台的天才少女，tuki.將以最真摯的歌聲化為力量，帶領歌迷一同感受她跨越螢幕與現場的無限魅力。詳細演出與售票資訊，請靜待主辦單位大鴻藝術 BIG ART 與超級圓頂SUPER DOME 公布。
