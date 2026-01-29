「曾的茶」推出東方美人LISS氣泡茶、SELCOUTH康普茶，為連續三年獲獎茶后轉型書寫台灣高級茶香新篇章

高級茶應該是什麼樣子？除了是在茶席上細細品味的儀式，也是可以融入日常生活的風景。「曾的茶」創辦人曾莉敏（Jojo）則在2026年開年，以兩款新產品給出全新答案。對「曾的茶」而言，在得獎之後，他們反而思考了更實際的問題—「如果這麼好的茶，只存在於茶席與評鑑裡，那它真的走進生活了嗎？」

因此 Jojo 認為：「高級不該只是被仰望的東西，而是能被喝進日常裡的風味。」也因為這個想法，催生了「SELCOUTH 東方美人康普茶」與「LISS 東方美人氣泡茶」兩款全新作品。

打破喝茶的框架

「曾的茶」背後的家族自1889年就投入茶產業，擁有自有茶園，製茶由連續三年拿下台灣東方美人茶冠軍的姊姊曾玉芳把關。在此條件夏，讓「曾的茶」非常清楚什麼叫好茶。也正因如此，創辦人 Jojo 在接手品牌後開始思考品牌全新方向。他先從五克小包裝、玻璃茶壺開始，一步步降低喝好茶的門檻。但 Jojo 很快發現，形式改變還不夠，真正困難的，是讓茶能被放進更多生活場景裡。於是，一個聽起來很簡單、做起來卻極難的問題出現了：「能不能做出一款只有茶香的瓶裝飲品？」

為了「無添加」願意打破重來

在決定開發新產品後，他便下定決心在不添加香料、不加糖、不靠水果撐味道的前提下完成作品，但這些條件本身就充滿困難。像是水質不夠純就淘汰、氣泡太刺激就重來、製程不穩定就整批作廢，甚至在產品快完成時，仍因不符合標準而全部打掉重來。「很多工廠其實不太理解，為什麼一定要這麼麻煩。」Jojo 說。但對「曾的茶」來說，如果一瓶茶連自己都無法完全相信，那就沒有存在的必要。

讓東方美人茶喝起來像香水一樣有層次

「LISS 東方美人氣泡茶」是這次完成度最高、也最直接的一款作品。它選用夏摘東方美人茶，透過多段式萃取，讓香氣與果韻慢慢釋放，每瓶使用高於市場標準的12克茶葉，為確保茶香不被氣泡稀釋。氣泡製程則採用桶內加氣，讓二氧化碳在密閉環境中緩慢融入茶液，而不是直接混合氣泡水。

入口時，前段是熱帶果香，中段轉為蜜香，最後留下淡淡的白花香氣。隨著溫度變化，風味會不斷轉換，冷藏時清爽明亮，稍微回溫後，香氣反而更完整「LISS」這個名字，指的是柔和、優雅與安靜的層次感，也很貼近這款氣泡茶給人的感受。

「SELCOUTH 東方美人康普茶」在第一階段要在20度環境中進行20天低溫發酵，讓茶香先站穩基底，不被酸度蓋過；第二階段再加入另一批東方美人茶進行二次釀造，補足香氣與層次。入口時能感受到熱帶水果調性，中段帶有發酵青梅感，隨著溫度變化，慢慢浮現荔枝與玫瑰的香氣。這些變化並不是刻意設計，而是茶與酵母自然互動的結果。而「SELCOUTH」這個名字，形容的是陌生、迷人又帶點不可預測的美好，也正好呼應康普茶本身難以被完全控制的特性。

把茶放進更多感官經驗裡

在這次發表中，「曾的茶」也邀請不同領域的創作者，延伸茶的可能性。想是由豆花品牌「無味定律 Zero Sense」帶來將東方美人康普茶與宜蘭金棗結合，做成層次分明的豆花；「beanroom」以手沖咖啡疊加上康普茶的風味，讓咖啡與康普茶完美融合，重新訴說茶與咖啡之間風味關係。原來「茶」回到風味本身，變得非常自由，也讓高級茶真的有日常化的可能。

曾的茶 Tseng’s Tea

tsengstea.com

