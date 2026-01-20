曾監控庫許納！川普親信揭「加薩委員會」驚見黑手 白宮恐遭間諜滲透

國際中心／記者彭光偉報導

美國總統川普設立「加薩執行委員會」（Gaza Executive Board），然而一份新曝光的名單卻在華府引發軒然大波。與川普關係密切的美國保守派網紅盧默（Laura Loomer）發文指控，這個新成立的委員會中，竟包含一名曾負責執行卡達間諜行動的官員薩瓦迪（Ali Al-Thawadi），盧默更爆料，此人過去曾涉及對川普女婿庫許納進行監控與勒索。

與川普關係密切的網紅盧默在社群媒體上爆料卡達間諜滲透進入白宮。（圖／翻攝自X平台Laura Loomer@LauraLoomer帳號）

盧默是美國知名的極右翼保守派網紅，以其激進言論著稱，但她與川普的私交甚篤。過去在川普競選期間，盧默多次被目擊搭乘川普私人飛機隨行，並經常受邀前往海湖莊園作客。儘管她的爭議性作風曾讓部分共和黨建制派人士感到擔憂，但川普仍視其為忠實的盟友與支持者，並不時聽取她的政治建議。此次她直接點名白宮的新人事安排涉及國安風險，恐被解讀為川普核心圈內部可能出現激烈角力。

根據盧默上傳的白宮發布截圖顯示，「加薩執行委員會」旨在支援加薩地區的有效治理與和平發展。名單中除了川普女婿庫許納、前英國首相布萊爾（Tony Blair）等人外，赫然出現了薩瓦迪的名字。

川普成立的「加薩執行委員會」出現了薩瓦迪的名字。（圖／翻攝自X平台Laura Loomer@LauraLoomer帳號）

盧默在貼文中指出，薩瓦迪是卡達埃米爾（Emir of Qatar）弟弟、卡達投資局（QIA）負責人穆罕默德·本·哈馬德·阿勒薩尼（MBH）的長期幕僚長。盧默指控，薩瓦迪長年以來負責卡達在美國的影響力滲透，並利用間諜手段打壓批評者，受害者甚至包括庫許納以及前共和黨全國委員會財務主席布羅伊迪（Elliott Broidy）。

盧默引用《NBC新聞》的截圖指出，卡達方面曾在2018年威脅要將關於庫許納的「秘密」情報交給當時負責調查「通俄門」的特別檢察官穆勒（Robert Mueller），以此作為政治籌碼。當時卡達認為庫許納立場過於親以色列，並支持阿聯酋與以色列的和平進程。盧默痛批，這種行為無異於「勒索」，而如今這位曾負責該情報行動的「外交官」，竟與當年被他監控的庫許納坐在同一個委員會中。

盧默引用《NBC新聞》的截圖指出，卡達方面曾在2018年威脅要將關於庫許納的「秘密」情報交給當時負責調查「通俄門」的特別檢察官穆勒（Robert Mueller），以此作為政治籌碼。（圖／翻攝自X平台Laura Loomer@LauraLoomer帳號）

此外，盧默也引用法國《世界報》（Le Monde）的調查報導，指出薩瓦迪與卡達爭取2010年世界盃主辦權的貪腐醜聞有關。報導中提到，卡達涉嫌利用前美國中央情報局官員進行「黑色行動」（Black Ops），包括駭入批評者的電腦以及監控國際足總（FIFA）官員。盧默稱，薩瓦迪正是這些行動的幕後策劃者之一，並指控他主導了名為「全球洩密」（GlobalLeaks）的行動，駭取並洩露了數十名美國官員與記者的電子郵件。

盧默並發布了一張聲稱拍攝於2025年10月的白宮照片，圖中川普正與以色列總理納坦雅胡會面，而薩瓦迪就被圈出坐在後方。盧默質疑：「一個被媒體公開指認負責卡達『黑色行動』、針對美國官員的人，是如何獲得進入白宮的權限，甚至被任命進入川普的加薩執行委員會？」

與川普關係密切的網紅盧默在社群媒體上爆料卡達間諜滲透進入白宮。（圖／翻攝自X平台Laura Loomer@LauraLoomer帳號）

盧默在文末強烈呼籲，必須將薩瓦迪從委員會中除名，以保護川普總統及其家人的安全，避免他們繼續受到外國勢力的監控風險。目前白宮方面尚未對此指控做出正式回應。

