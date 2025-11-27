曾直播中落淚 名媛喊話夏天倫：適可而止

夏天倫與黃廉盈2021年就結束12年婚姻。（圖／翻攝黃廉盈IG、TVBS）

夜店大亨夏天倫與「名媛版大S」黃廉盈的婚姻糾紛持續延燒，兩人在2021年結束12年婚姻後，近期在社群平台上展開激烈交火。去年12月，夏天倫指控黃廉盈偷走百萬紅包錢，黃廉盈則以妨害名譽罪反擊。檢方最終依加重誹謗罪起訴夏天倫，而黃廉盈則在竊盜指控上獲得不起訴處分。黃廉盈透過經紀人呼籲前夫「適可而止」，但兩人的官司戰火仍在蔓延。

夏天倫與黃廉盈2021年就結束12年婚姻。（圖／翻攝黃廉盈IG、TVBS）

有「名媛版大S」之稱的黃廉盈，在IG上擁有22萬多名追蹤者，常在平台上分享保養秘訣和穿搭技巧。身材高挑且擁有明星臉的她，經常亮相各大時尚活動。近日，黃廉盈在開直播與粉絲聊天時，談到與前夫夏天倫的官司糾葛，一度落淚表示：「我覺得我只要撐過，撐到法律還我公道就可以了。」

夏天倫作為打造信義區夜生活王國的夜店大亨，是台灣夜店產業的指標性人物，擁有多間知名夜店品牌。他曾在直播中提到：「說真的那個時候，我真的私底下跟我前妻談了蠻久，各方面一直談，那就談不了，談不了。」去年8月，夏天倫更發動了「30天爆料馬拉松」，後來雙方互告、互揭離婚內幕。

黃廉盈不滿夏天倫指控她偷走百萬元的紅包錢，因此提告妨害名譽反擊。去年12月檢方偵結，依加重誹謗罪起訴夏天倫。而夏天倫控訴黃廉盈竊盜的部分，因已超過告訴乃論6個月期限，且錢何時被誰拿走已不可考，也沒有監視器等其他作證，日前士檢最後做出不起訴處分。

對於持續延燒的風波，黃廉盈一直都是以文字回應。針對前夫召開澄清記者會一事，她透過經紀人表示：「夫妻一場，離婚已經五年，希望夏天倫先生適可而止。」雖然兩人的婚姻之路已劃下句點，但官司戰火仍在蔓延。

