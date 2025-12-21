曾直擊槍擊！專家揭北捷「見刀不逃」真相：大腦訊息過載

近日北捷隨機攻擊事件中，含嫌犯張文共造成四人死亡的慘劇引發社會廣泛關注。針對網路上有關受害者「見刀不逃」的質疑，國立台北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍以親身經歷解釋，她指出，人在面對極端威脅時，大腦會進入一種「呆立狀態」，這並非因為缺乏警覺，而是大腦試圖解讀過多的衝突訊息所致。

北捷隨機攻擊事件中，針對網路上對受害者「見刀不逃」的質疑，國立台北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍以其親身經歷進行了解釋。（資料圖／中天新聞）

郭教授回憶起自己在大學時期目擊的一起槍擊事件，當時她的反應是將槍聲誤認為氣球爆炸，導致身體暫時無法動彈。她強調，能否迅速反應並不僅取決於個體的聰明才智，而是是否經過充分的訓練與演練。那些具備防範意識的人，能夠在危險來臨時第一時間做出反應。

她指出，經過平時的模擬演練，才能讓身體形成肌肉記憶，以便在關鍵時刻比大腦更快做出反應。郭葉珍的觀點提醒社會，提升自我保護能力的重要性，尤其是在面對突發暴力事件時。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

