曾直面槍擊…北教大副教授揭「僵住」真相：大腦拼湊不出這慘況

北捷案釀4死慘劇，針對網傳受害者「見刀不逃」之質疑，北教大副教授郭葉珍以親身經歷解析，指出人在面臨極端威脅時，大腦因試圖解讀衝突訊息會進入「呆立狀態」。她強調，面對突發暴力能立即反應，並非取決於聰明與否，而是取決於是否經過「反覆演練」。

19日發生於北捷與中山商圈的隨機攻擊事件，隨著現場影像曝光，網路上出現許多不解聲音，質疑受害者為何在危急時刻未立即逃跑？對此，國立台北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍於20日在臉書發文解釋，並以其大學時期目擊西餐廳槍擊案的「僵住」經驗為例，還原人在極度恐懼下的生理反應。

郭葉珍回憶，當年她正在駐唱，現場突然傳出巨響與尖叫聲，大腦第一時間將槍聲解讀為「氣球破掉」，導致身體維持呆立狀態，直到見到同事趴地招手才回神。她指出，人在接收到「不合理聲音、不合理畫面」等過多衝突訊息時，大腦會試圖將碎裂資訊拼湊成合理故事，在理性系統尚未接手、故事完成之前，身體會出現短暫的停滯，這並非不警覺，而是大腦的自我保護機制。

「能立即反應靠的不是聰明，而是有沒有學過、練過。」郭葉珍分析，當時身處林森北路多年的同事能第一時間趴下，就是因為具備防範意識，「不合理的聲音＝危險」。她強調，在威脅情境下，大腦的思考速度往往跟不上突發狀況，唯有透過平時的反覆討論與模擬演練，讓身體建立肌肉記憶，才能在關鍵時刻比大腦更快做出反應。

