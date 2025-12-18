曾盼被當備胎 海基會董事長吳豊山體貼人事安排讓賢

（中央社記者廖文綺台北18日電）海基會董事長吳豊山今天在董監事聯席會議上宣布辭職，任職至今約13個月，任內致力於推動兩岸對話。吳豊山在去年11月就任時就曾表示「希望總統就把我當作備胎」，如今則因體貼總統人事安排，欣然同意讓賢。

海峽交流基金會（海基會）18日下午舉行第12屆董監事第9次聯席會議，吳豊山在會上請辭。他說，賴總統12日召見，徵詢他對海基會人事案的意見，由於體貼總統人事安排，因此他當場欣然同意讓賢。

廣告 廣告

吳豊山於2024年11月4日的第12屆董監事第5次聯席會議上被推選為海基會董事長，至今任職13個月。他就任時表示，「賴總統過去邀請我到海基會時曾猶豫過，希望總統就把我當作備胎，最後還是答應了，只是因為我警覺到作為國民一分子，在國家徵召時，我沒有權利扮演逃兵」。

今年80歲的吳豊山，曾擔任自立晚報總編輯及社長共18年，也曾二度當選國民大會代表，另擔任過公共電視董事長、行政院政務委員、監察委員等職。

吳豊山2024年11月就任海基會董事長後，致力於推動兩岸對話、和平穩定，也曾要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」，還曾透過私下管道，建議海協會長張志軍會面釐清「九二共識」的爭議，並且共商和平發展的方略。可惜「曾多方努力，但不得要領」。

吳豊山任內也曾有過些許爭議。在2024年12月的立法院內政委員會上，吳豊山以剛接任董事長1個月，熟悉度不如海基會秘書長羅文嘉為由，要求改由羅文嘉進行業務報告。立委賴士葆對此直言「我不接受」、「你讓我失望」。

在今年1月的立法院內政委員會上，針對海基會預算討論，吳豊山強調「海基會不是擺路邊攤」，交流幾乎用掉海基會全部經費。他還說，過去幾年到年終時錢不夠用，董事長就要去募款，若海基會是受政府委託去做工，工錢卻要自己找，「有沒有這個道理？我這個董事長不幹這種事」。甚至揚言，若預算一下被砍1億、5千萬，「那我明天就辭職」。

吳豊山也重視與台商的聯繫，在今年2月的大陸台商春節活動上，吳豊山表示，盼台商能扮演橋梁，隨時向對岸朝野傳達台灣人民希望兩岸和平、兩岸共榮的心聲。在10月的大陸台商秋節座談聯誼活動上，他也向台商說明政府致力於打造友善投資環境，歡迎台商回台發展。吳豊山今年本想率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，然而海協會已讀不回。

吳豊山即將卸任之際，還喊話兩岸和睦相處，「人民至上、和平至上、交流對話至上」，若兩岸不幸兵戎相向，將是「火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有」。

對於吳豊山請辭一事，陸委會表示，非常感謝吳豊山在任期間對兩岸交流業務的卓越貢獻。並肯定吳豊山在海基會年度預算遭大幅刪減下，快速因應調整業務運作，維持急難救助、文書驗證、台商回台投資等各項核心業務，保持不中斷、不打折。

總統府則表示，總統賴清德誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人的付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻；未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

海基會2024年以來已歷經3任董事長，先後為李大維、鄭文燦與吳豊山。（編輯：邱國強）1141218