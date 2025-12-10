曾砍情敵！ 男不滿背叛又被吞3萬 毒品案交保後殺人

嫌犯雙手抱著安全帽蹲在地上。（圖／東森新聞）





高雄鳳山一處檳榔攤，一早遭一名男子闖入，與68歲老闆娘發生激烈口角，進而持刀砍殺，老闆娘送醫後傷重不治，嫌犯行兇後先到暗巷變裝，在附近徘徊被警方逮捕。男子供稱，他之前因毒品案被抓，認為是檳榔攤老闆娘咬出他的，才會被關押，交保後來討三萬元交保金，當時老闆娘下跪求饒，嫌犯仍持刀砍殺，相當慘忍。

呂姓嫌犯冷血，過去就有過殺人未遂，這次是和檳榔攤老闆娘兒子有毒品交易買賣，嫌犯認為檳榔攤闆娘兒子為了自保，說毒品是嫌犯的，害他被抓還花3萬交保，死者親友反駁，說是闆娘兒子拿3萬幫忙保釋，為了這筆交保金，加上死者兒子疑似還欠嫌犯三萬塊，所以才會在毒品案件交保後，又去討錢，討不到竟然殺人。

46歲呂姓黑衣男子刺殺檳榔攤68歲老闆娘，20分鐘後被逮捕，他人就在犯案現場附近。員警vs．刺殺檳榔攤老闆娘嫌犯：「這剛有戴嗎，沒有。」

騎來的車子有放手套和童軍繩，46歲嫌犯還持刀，有備而來，警方逮到他他的神情淡定，被要求蹲在地上，他雙手抱著安全帽，完全沒有慌張感，什麼血海深仇要殺死人，恐怕不只為了嫌犯說的3萬元這麼簡單。

111年開始，當時嫌犯身材還瘦小，雙方牽扯多起毒品交易，都靠手機聯繫，檳榔攤老闆娘兒子跟警方說，他只是幫忙交東西不知道是毒品，但嫌犯經常出入檳榔攤，檳榔攤也被找到搜索過，老闆娘兒子撇清毒品不是他的，誰是上游雙方互指對方，後來呂姓嫌犯被逮，老闆娘兒子有帶錢交保，交保的錢疑似又牽扯到毒品買賣，老闆娘兒子認為是他自己出錢交保，但嫌犯認為交保的錢本來就是他賣毒品得到的。

檳榔攤老闆娘兒子朋友：「兒子跟他媽媽拿錢，去幫他保釋出來，並不是嫌犯說的那樣。」

檳榔攤老闆娘兒子跟嫌犯早有認識，大概在三年多前，他們就因為有毒品買賣，有過一些接觸，警方後來來到檳榔攤，發現在裡頭的冷凍庫，還有樓梯間都有找到毒品。

雙方糾葛，加上嫌犯個性很衝動，除了毒品竊盜，105年還有感情糾紛，砍了他以為是情敵的男子一刀，還拿殺蟲劑狂噴男子的嘴，被判五年半，在大眾前砍老闆娘也沒在怕，就有人目擊拍下影片被警方知道後被警告。

目擊民眾：「叫我不要亂傳會打他們臉。」

兇手的兇殘冷血影像內全都錄，警方以偵查不公開要民眾別散播影片，但呂姓嫌犯兇殘不是第一次，多次放出讓他又拿刀殺人，檢警管民眾拍片，還不如好好審判呂姓嫌犯。

