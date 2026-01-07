曾砸32萬修補感情！妮可基嫚與凱斯厄本正式離婚 19年婚姻劃下句點

影后妮可基嫚與鄉村歌手凱斯厄本共同走過19年婚姻，雙方已於2025年1月6日完成離婚。（圖／達志／美聯社，下同）

58歲奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村音樂歌手凱斯厄本（Keith Urban）正式結束長達19年的婚姻。兩人於2024年9月以「無法調和的差異」為由遞交離婚申請，並於2025年1月6日完成離婚手續。依協議內容，雙方將共同監護子女，無需支付配偶贍養費或家人扶養費，財產則由雙方協議分配，各自保留現有名下資產。

妮可基嫚與凱斯厄本曾是演藝圈公認模範夫妻，最終仍因性格分歧決定分開。

根據《路透社》、《PEOPLE》與《美聯社》等多家外媒報導，妮可基嫚與凱斯厄本2005年在洛杉磯相識，隔年於雪梨舉行婚禮。多年來兩人育有兩名女兒，曾被外界譽為演藝圈模範夫妻。然而早在結婚10周年時，夫妻間已傳出關係不睦，兩人當時曾前往美國華盛頓州一處豪華伴侶度假村進行諮商，費用高達1萬美元（約新台幣32萬元），希望透過療程修復關係，惟最終仍未能克服雙方差異。

凱斯厄本與妮可基嫚婚後育有兩名女兒，離婚後將採共同監護模式。

根據《PEOPLE》取得的法院文件內容，雙方月收入均超過10萬美元（約新台幣315萬元），因此同意放棄所有配偶贍養費與家人扶養費，並各自承擔法律費用及相關支出。財產方面，包括投資、銀行帳戶、家具家電與個人物品等，將由雙方協商分配，各自保留現有名下資產。

兩人離婚協議內容曝光，包含財產分配與子女監護安排，強調和平共識與家庭穩定。

在子女監護安排方面，兩人同意採取共同監護模式，兩名女兒未來每年有306天與母親同住，另有59天與父親相處，並安排每兩週一次的週末團聚，時間自週六上午10時至週日晚間6時。所有關於子女教育與醫療的重大決策，需雙方共同同意。協議中特別強調，儘管婚姻結束，雙方仍須維持「充滿愛、穩定、一致且具滋養性」的親子關係，並不得對對方或對方家人發表任何負面言論，也鼓勵孩子在雙方家庭中都能自在生活、保持親密連結。

事實上，凱斯厄本早於2024年夏初搬離家庭住處，展開分居生活。當時妮可基嫚一度不願結束婚姻，曾多次努力挽回，期間姊姊安東妮亞（Antonia）也給予她精神支持。經過數月溝通與調整，妮可基嫚最終放手，選擇給彼此自由。根據消息人士指出，雙方兩名女兒對於新生活模式適應良好，並未出現明顯衝突，整體過程平和順利。

兩人離婚協議內容曝光，包含財產分配與子女監護安排，強調和平共識與家庭穩定。（圖／翻攝自X，@7NewsBrisbane）

