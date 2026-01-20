曾神準命中柯文哲空亡！命理師揭「2026年台灣國運」 5大預測曝光

周映君指出，新年在政治、經濟方面可能會有動盪。圖／翻攝自周映君命理諮詢顧問中心臉書

命理師周映君過去曾神準預言民眾黨前主席柯文哲在66歲走入「空亡」，不會當選總統。近日她對2026年國運做出預測，她指出，2026年是丙午年「丙為火，午也是火」，政治、經濟層面可能會出現動盪，但事件到最後還是會逐漸平息。

命理師周映君節目《新聞挖挖哇》中指出，新年是丙午年因此引發網友不安，但是今年還有納音「天河水」，代表外界再怎麼躁動，核心都還是很平靜，周映君表示，「所以一定會有驚無險」。她也針對政治、經濟、外貿、天災以及台海安全做出預測。

周映君指出，新的一年政治會有所紛爭，「但到後來還是會趨於平淡」；經濟方面也會有所較大起伏，但是最後還是會回歸平穩，「我會覺得它（起伏）會深一點點」。她進一步指出，如果槓桿開很大、融資，或是有借貸問題的投資人，就可能被市場「洗出場」。不過，她認為對於長期投資者來說，短期起伏的影響有限，還是有機會慢慢穩定回升。

外貿面臨挑戰！周映君：有驚無險

另外，在外貿方面也可能會面臨挑戰，周映君說，有一名馬來西亞華僑的朋友指出，台灣雖然很小，但是可以牽動全世界。周映君認為，由於台灣在國際局勢的重要性，很多人都會想來分杯羹，但是在外貿局勢上台灣應該會「有驚無險」。針對新年是否會發生天災？周映君認為，只要保持安定的心，相信天地、政府，應該就會沒問題。

另外，關於台海安全、兩岸是否會發生戰爭？周映君過去曾坦言，「我個人是認為不會啦，不過這也是不能確定的，因為我也不是習近平，我怎麼知道他要不要戰呢？」她認為，台灣土地很小一塊，就像香港一樣，中國拿回去也沒有在管。台灣的優勢不在於土地，而是「台灣人很厲害」，因此不用過度擔心。台海安全只是美中角力關係中，中國的一種制衡手段。



