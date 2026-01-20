曾神準算中柯文哲「沒總統命」 命理師揭國運：有驚無險

曾鐵口直斷柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君近日針對2026年丙午年國運作出預測，她斷言整體走向為「有驚無險」四字；丙午年雖屬「火上加火」格局，政治、經濟與國際局勢勢必震盪，但不致全面失控。

周映君老師近日在《新聞挖挖哇》等多個節目中談論國運，2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，外界盛傳這一年恐怕「又熱又亂」。周映君解釋，丙午年備受討論的原因在於「丙」為火、「午」亦為火，表面看來能量過強，容易讓人聯想到混亂與衝突。她提到，類似說法過去在乙巳年也曾出現，當時木生火、納音同樣屬火，但實際發展並未如預言般失控。

周映君強調，丙午年雖表面火氣強烈，但其納音為「天河水」，代表「外在躁動、內在有水」。她形容「外面怎麼燒沒關係，裡面還是冷靜的」，整體結構並非全面失衡，因此最終仍會走向平穩，不至於一路失控。

在政治局勢方面，周映君坦言2026年人心浮動，確實容易出現對立與爭議，社會氛圍較為躁動，政治紛爭「一定會有」。她認為相關衝突多半屬於過程性震盪，並不會一路擴大，到了後期仍會回歸相對平穩的狀態，不至於演變成長期混亂或社會秩序全面崩盤。

經濟層面的挑戰同樣值得關注。周映君直言2026年的市場走勢「波動幅度會很大」，機會與風險並存。她特別點名使用高槓桿、融資或過度借貸的投資人，遇到震盪時恐遭市場「洗出場」，後續資金若無法補上，心理壓力將相當沉重，風險將相當高。不過周映君也指出，若是以長期資金或退休規劃角度持有資產，短期修正影響相對有限，短期震盪反而影響不大，後續仍有機會「慢慢走、穩穩升」。她認為天河水的特性仍會在市場中發揮調節作用。

外貿與外交環境在2026年勢必面臨挑戰，但周映君認為這同時也是台灣國際影響力被放大的時期。她轉述一名馬來西亞華僑友人的觀察指出，台灣雖然地小，卻能牽動國際局勢，反而吸引各國關注與合作意願。整體而言，國際往來雖有摩擦，但仍屬有驚無險，不必過度悲觀。

針對外界關注赤馬紅羊年是否象徵重大戰事，周映君直言兩岸發生戰爭的機率不高，台海議題更多是美中角力下的制衡工具。她提醒丙午年火氣旺盛，容易讓人情緒失控，面對衝突時更要穩住心態。

至於天災部分，周映君坦言丙午年從命理來看，本就容易出現天災人禍，但這並非特殊現象，「這幾年怎麼算，都一定會有天災」。她認為面對不可控的自然變數，最重要的是保持安定的心，並相信天地運行與政府應變能力。她也強調台灣宗教信仰深厚，「神明很多，都會保護」，只要制度正常運作、社會保持冷靜，不單看最壞的年份切片，而是從整體時間軸來看，2026年仍存在不少正向與順利的時刻。

