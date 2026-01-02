曾神準預言風災！南鯤鯓抽「2026國運代表字」結果揭曉

[Newtalk新聞] 台灣今年要旺了！台南北門南鯤鯓代天府於1月1日舉行元旦開筆，正式揭曉2026馬年國運吉祥字為「旺」，象徵全台將在未來一年步入大運。活動現場湧入上萬信眾搶領春聯，總幹事侯賢名也透露，去年遭颱風吹垮的千萬牌樓重建計畫已有進展，隨著王爺賜下「旺」字，全台灣將告別災厄，迎來興旺新氣象。





2025年丹娜絲颱風重創南部，南鯤鯓代天府由12根千年紅檜打造、價值超過6000萬元的牌樓不幸倒塌。當時信眾想起國運籤詩中提到「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，驚覺神明早已神準預言災厄。總幹事侯賢名透露，王爺已降駕指示大山門須在5年內重建，目前建築圖已動工設計，有信心在3至4年內重塑這座指標性地標，再現王爺總廟神采。

廣告 廣告





侯賢名表示，廟方準備了「興、旺、發」三字請示，最終由王爺聖筊選定「旺」字，代表台灣2026年要旺了。大年初一(2月17日)清晨5點廟方將發送加持吊飾，祈求全民安康。元旦活動中，包含市長夫人劉育菁、局長姜淋煌等貴賓共同開筆，現場更安排17位整復師義診，讓排隊民眾在國樂聲中舒緩筋骨。1萬份春聯在短時間內被索取一空。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

寒流來襲！北台清晨今跌破10度創低溫 氣象署點名「這些高山」有望降雪

台南百年神轎檢修遭「換轎」 警方搜索追回偵辦