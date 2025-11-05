曾私下聚會 郭源元看王子粿粿婚外情「淡定回應」

郭源元以活動大使身分，5日出席科技互動光影展《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅-台北站》於微風廣場的啟動記者會。訪問時，她坦言自己有手機成癮，有時候斷斷續續一整天會花3小時滑手機，尤其愛逛Threads跟Instagram，對於近期王子邱勝翊、粿粿、范姜彥豐的事情，多少也有看到。

郭源元以活動大使身分，5日出席科技互動光影展《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅-台北站》於微風廣場的啟動記者會（圖／記者簡子喬攝影）

郭源元花不少時間沉浸在網路世界中，笑說版面上充滿著「動物森友會居民」，看到助人為樂的消息，心情自然也愉悅。不過演算法多多少少會推薦時事，她雖說避免，但滑到的話還是會看。

廣告 廣告

近日王子與粿粿婚外情，被范姜彥豐揭露一事，郭源元有看到，不過跟三人都無合作，只有王子大約在6、7年前一起玩過狼人殺，但私下都不會聯繫。對於風波，她心裡並無泛起漣漪：「就是看到一個故事或新聞，沒有特別訝異。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導