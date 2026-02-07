曾私訊羅志祥、春風自薦歌曲 8lak離家出走三次堅持音樂夢

新生代嘻哈歌手8lak張鈞。（圖／益極娛樂提供）





現年23歲的新生代嘻哈歌手8lak張鈞入行6年，即將於今（7日）迎來自己的首場個人演唱會「你最近過得好嗎？」，首度面對媒體侃侃而談。聊到自己對音樂的喜愛，他表示，18歲曾經私訊羅志祥、春風、OZI等人，把自己的音樂創作傳給對方聽，「他們都有回覆我，小豬哥寫了好多建議給我，能獲得他的建議，當下開心到不行。」

911春風也收到私訊，對張鈞非常友善，甚至介紹經紀人給他，令張鈞至今難忘前輩們的恩情。回想自己當時的舉動，張鈞說：「小時候的自己不知道哪裡來的勇氣，敢這樣私訊他們。」因曾與派偉俊合作，張鈞也透露，透過對方的牽線，曾有機會與周杰倫一起吃飯。被問到是否讓周杰倫聽過自己的作品，他坦言：「沒有耶，不敢讓他聽，杰倫哥地位太崇高了。」

新生代嘻哈歌手8lak張鈞為了音樂夢曾離家出走3次。（圖／益極娛樂提供）

張鈞16歲加入嘻哈研究社團，最初只是想透過音樂記錄心情。17歲時與Juice boy合作推出首支數位單曲〈Paradise〉即爆紅，YouTube觀看次數突破千萬，瘦子、周湯豪都有在MV下留言，瘦子還邀約張鈞一起吃飯，讓張鈞相當開心。

張鈞從創作、錄音到上架幾乎一手包辦，展現對音樂的高度投入，之後與派偉俊、Hosea合作的〈Don’t Wanna Lie〉更創下超過2000萬次點閱，再度累積人氣與實力。

不過張鈞的音樂路卻有些波折，爸爸雖然支持，媽媽卻很反對，希望他能好好念書，期待他成為工程師，穩定過生活。他小時候的夢想原本是當機師，卻在體檢時因地中海型貧血確定無法實現，機師夢就此破碎。直到高中時期，他才找到第二個夢想-音樂。

為堅持音樂夢，他還離家出走三次，有兩次被警察帶回去，回想那時候，張鈞也忍不住笑說：「警察大哥還私訊我IG，說我的歌很好聽，但是還是要乖乖回家喔。」為了讓母親安心，張鈞在持續創作與演出的同時，也努力兼顧學業，目前是大四學生。至於媽媽是否已轉為支持？他坦率表示：「還沒有，但已經沒有一開始那麼反對了。」



