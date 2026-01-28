曾稱與五月天阿信是世交！北投溫泉里長遭爆施壓建商贊助 本人回應了

許智全遭爆強迫廠商贊助，本人回應了。圖／翻攝自許智全臉書

曾在25歲時成為全台灣最年輕里長，今年已45歲的北投溫泉里里長許智全，過去曾稱自己與阿信家則為世交，在祖父輩就是好友，不過近日遭週刊爆料，他於任職期間頻頻找施工建商麻煩，導致進度延宕，甚至明示或暗示要求捐錢「回饋里民」，引起部分廠商不滿。對此，許智全也回應了。

根據《鏡週刊》報導，有廠商爆料，過去某建案施工期間，頻頻遇到阻礙，如台電、自來水管線無法開挖，因工程需要申請取消停車格，更是被許智全動員里民反對，導致程序延宕2個月。

爆料者曝光的音檔顯示，許智全恫嚇「我講難聽點，走到哪裡，做工程，都一樣啦」、「這種事情是你們一定要去做的，不要省錢」，甚至直言若被地方里民責難「帳就算在你身上」。

建商頻頻被要求「回饋里民」

報導指出，許智全曾多次明示或暗示建商要「回饋里民」，要求贊助當地的活動經費，甚至主動詢問是否需要開統編或收據，大多數建設公司只能默默隱忍。不過錢拿到了，卻也遭里民反映「禮物太爛」、「旅遊價格比其他里貴」等，疑似兩面都不討好。

對此，許智全回應表示，鄰里活動都會放邀請函給相關單位，並不會勉強「以免落人口舌」。

許智全澄清「不會中飽私囊」。圖／翻攝自許智全臉書

至於施工部分，許智全強調，某些施工單位遭檢舉，「自己也不可能幫忙背書」，都會和里民反映他們（施工單位）有參與活動，希望互相體諒，辦活動時照片也會PO出捐贈禮品的單位，「不會中飽私囊」。

根據《鏡週刊》先前報導，許智全高中休學後，曾到水果行打工，17歲與朋友合夥開發財車擺攤，還曾當過棚架工人、保全，當完兵後被朋友牽線，在前台北市議員陳碧峰身邊擔任助理，並於25歲時當選里長，隨後連任至今。

2022年九合一大選時，他遭爆「為了贏得選舉」印製醜化對手徐金生的競選傳單，並放入選民信箱，內容大酸對方是先加入民進黨再變成國民黨的「變色龍」，被依違反《選罷法》起訴，2024年4月11日獲判一審無罪。



