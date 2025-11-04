曾稱「遺傳性高血壓」免役！金鐘視帝薛仕凌閃兵自首 30萬交保
閃兵風波持續延燒，已解散嘻哈團體大嘴巴前團員薛仕凌於4日中午前往永和分局自首，並在完成筆錄後被移送至新北地檢署複訊，最終以30萬元交保。薛仕凌今年5月曾在媒體鏡頭前聲稱自己因讀書延畢，雖已決定入伍但體檢發現有遺傳性高血壓而未能服役。然而，檢警針對閃兵案發動第二波搜索後，揭露他實際上是涉嫌花錢逃避兵役的藝人之一，引發社會關注。
現年42歲的薛仕凌於2007年與愛紗、懷秋、宗華組成大嘴巴團體出道，曾三度入圍金曲獎並兩次獲得最佳演唱組合獎。2016年團體解散後，薛仕凌轉向戲劇發展，並在2021年憑藉「生生世世」獲得金鐘獎戲劇節目男主角獎，同時以「做工的人」奪得迷你劇集男配角獎。前年金鐘獎他再度拿下男主角獎座，演技備受肯定。
薛仕凌過去曾對外解釋兵役問題，表示醫師告知他有遺傳性高血壓且具危險性。他坦言多年前得知此事時感到錯愕，但強調自己並無僥倖心態。薛仕凌還提到，從去年開始便養成健康檢查的習慣，血壓目前沒有出現紅字警示，反而有紅血球偏低的情況。
如今，薛仕凌被揭露疑似涉及花錢閃兵案件，目前正在熱映的電影「我們意外的勇氣」相關宣傳活動恐將全面停擺。這起事件不僅影響他當前的工作，更可能對其演藝生涯造成不小衝擊。此案引發社會大眾對於公眾人物誠信問題的討論，也再次凸顯兵役制度執行的嚴肅性。
