曾空中撞機重傷一年就重回陸航飛行 黃國明中將攻讀博士挑戰自我
〔記者羅添斌／台北報導〕駕駛陸航固定翼飛機，卻發生與另一架直升機空中相撞事件，陸航飛行員黃國明雙腿粉碎性骨折重傷送醫，一般人遇到這種狀況，肯定是要休養多年，而且重回飛行線上的機率偏低，但是黃國明偏不這樣，他咬牙復健，4丶5個後已可不靠枴杖緩慢行走，重傷半年後他就申請重新飛行，讓陸航部隊全都嚇了一跳，是誰這麼大膽？
退役中將黃國明在軍職期間締造許多第一的紀錄，他是陸軍第一位具有航空飛行資歷的副司令，而且是曾因1988年空中相撞事件重傷後，短短一年多就獲准重回飛行線上，還曾因為國防部推動高階交織歷練制度，當過為期三個月的空軍副司令，親自到空軍各飛行部隊督導。
黃國明回憶說，他在病癒可以恢復步行之後，就向部隊申請恢復飛行任務，這個大膽的舉動，讓陸航隊長嚇了一大跳，直說：你是瘋了嗎！腦子是不是有問題？但又受黃國明堅持的態度，鬆口說出只要航醫說沒問題，就可放行，此舉正中黃國明下懷，他立即以磨人的方式丶用三寸不爛之舌說服了航醫，陸航部隊收到航醫許可之後，還是磨了很長一段時間，但最後終於在空中相撞事件後的一年多後，黃國明恢復了他陸航飛行員的職務身份。
黃國明當時駕駛的並非直升機，而是固定翼的0-1型陸航觀測機，但陸軍在1993年採購了AH-1W攻擊直升機與OH-58D戰搜直升機，並且要將異定翼的0-1觀測機汰除，黃國明覺得空地協同作戰將是陸軍未來軍的重要發展方向，他決定轉飛UH-1H直升機，並且是從頭學起。他還回憶說，懂飛行又要會參謀作業的飛行員時很少，軍旅生涯若要賣的長遠，就應走這樣的路，於是黃國明爭取擔任參謀職務，曾經四度到陸軍總部(後調整為司令部)擔任參謀。
黃國明的眼光獨到丶軍職表現傑出，讓他從一位曾經因為空中相撞事件重傷的陸航飛行員，上了陸航部隊的大家長丶航特部指揮官，還一路升任為陸軍首任具有飛行資歷的副司令，最後是以國防部總督察長的職務退伍，退伍後轉任為黎明文化公司董事長，還發行了空降神兵丶陸航建軍史話等系列書籍。
可別以為黃國明就這樣了，他偏不。退役後，黃國明先是將所有軍中紀錄都留在陸軍航空特戰指揮部的隊史館裡，還標註了「一個期待被超越的指揮官」的註解，他鼓勵後進的學弟、同仁，努力追求理想，突破自我丶創造屬於自己的未來。
他自己可是身體力行，因為接下來，黃國明就報考了淡江戰研所的博士班，如今已是博士生的第二年。黃國明曾說：「人一輩子要讀多少書，都是命中註定的，小時候不讀，老了就要繼續讀。」，永遠在挑戰自我，這就是黃國明的人生寫照。
