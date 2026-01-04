曾笑美國不敢出兵、籲各國學馬杜洛用華為避監聽 這3人言論被挖出

前台北縣長周錫瑋過往認為美國不敢出兵言論被翻出。（翻攝周錫瑋臉書粉專）

美軍對委內瑞拉發動奇襲，將委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫妻逮捕遣送美國，行動引發世界關注，美委關係一度也是我政界關注議題，這回美方活捉馬杜洛，也讓過往笑美國不敢動作的言論都被挖出，包含台灣退役中將、前國民黨立委帥化民，及前國民黨台北縣（現今新北市）長周錫瑋，另外，名嘴賴岳謙也曾要各國領袖學馬杜洛用華為手機防美竊聽，幾番言論都成為話題。

美國川普政府以打擊毒品走私、為委國人爭取和平正義為由，針對馬杜洛展開神秘打擊行動，台灣時間4日近凌晨1時許，川普對外證實活捉馬杜洛夫婦，並曝光矇眼上銬照，事後白宮還釋出馬杜洛抵達美國被押送片段，只見馬杜洛邊走邊打招呼「晚安」、「新年快樂」，看似一派輕鬆，目前人已被送往布魯克林大都會拘留中心待美國司法審判。

美國這波閃電斬首行動也引發各方討論，其中過往不看好美方會對委內瑞拉出手的言論也被挖出，像是台灣退役中將帥化民曾在節目中表示，美軍僅是表面聲勢浩大，他認為，美未必敢貿然上岸，因委內瑞拉境內坐擁不小兵力，還說美國若選擇空戰損失最小，但只要一有損失就顏面盡失，種種預測就是沒猜準美國敢出手。

周錫瑋也被挖出相關節目片段，他稱馬杜洛掌握軍隊、民心，政府地位也「合法」，且在俄國、中國支持下，都讓美國無法輕舉妄動。另外，名嘴賴岳謙還曾呼籲各國領導人效仿馬杜洛使用華為手機，宣稱才能不被美國竊聽、保護國家安全等，幾番言論如今在美國精準行動下，再度成為討論焦點。





