曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字

2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。

周映君近日在《新聞挖挖哇》節目中針對2026丙午年國運作出預測，她表示，丙午年之所以備受討論，是因「丙」為火、「午」亦為火，外界因此盛傳2026年恐怕「又熱又亂」。不過她指出，類似的說法過去在乙巳年也曾出現，當時木生火、納音同樣屬火，但實際發展並未如預言般失控。她強調，丙午年雖表面火氣強烈，但其納音為「天河水」，代表「外在躁動、內在有水」，整體結構並非全面失衡，「外面怎麼燒沒關係，裡面還是冷靜的」，因此最終仍會走向平穩。

談到政治局勢，周映君直言，2026年確實容易出現對立與爭議，社會氛圍較為躁動，但相關衝突多半屬於過程性震盪，並不會一路擴大。她認為，政治事件到了後期，仍會回歸相對平穩的狀態，不至於演變成長期混亂。

在經濟層面，周映君指出，2026年的經濟走勢「波動幅度大」，市場機會與風險並存。她提醒，若投資人使用過高槓桿、融資或借貸操作，遇到震盪時恐遭市場「洗出場」，後續資金若無法補上，風險將相當高。不過，她也指出，若是以長期資金、退休規劃角度持有資產，短期震盪反而影響有限，後續仍有機會「穩穩走、慢慢升」，天河水的特性仍會在市場中發揮調節作用。

周映君也提到，外貿與外交環境在2026年勢必面臨挑戰，但這同時也是台灣影響力被放大的時期。她轉述一名馬來西亞華僑友人的觀察指出，台灣雖然地小，卻能牽動國際局勢，反而吸引各國關注與合作意願。她認為，正因台灣具備關鍵影響力，國際往來雖有摩擦，但整體仍屬「有驚無險」，不必過度悲觀。

至於天災部分，周映君坦言，丙午年從命理來看，本就容易出現天災人禍，但這並非特殊現象，「這幾年怎麼算，都一定會有天災」。她認為，面對不可控的自然變數，最重要的是保持安定的心，並相信天地運行與政府應變能力。她也強調，台灣宗教信仰深厚，「神明很多，都會保護」，只要不單看最壞的年份切片，而是從整體時間軸來看，2026年仍存在不少正向與順利的時刻。













《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

