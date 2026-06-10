曾算中賴清德當總統！命理師揭蔣萬安「下半年恐遭殃」原因曝光

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生活中心／綜合報導



2026九合一選舉進入倒數，各陣營熱門人選備受關注，曾精準預測總統賴清德當選的命理師江柏樂，近日公布2026年下半年「易破財生肖」時程表，其中屬鼠、馬、牛、羊的民眾更被點名一年內恐兩度破財，若對照目前政壇熱門人物生肖，屬馬的蔣萬安下半年恐兩度面臨財務壓力。





曾算中賴清德當總統！命理師揭蔣萬安「下半年慘2度遭殃」原因曝光

其中屬馬、鼠、牛、羊的民眾被點名恐兩度破財，而屬馬的蔣萬安也中箭。（圖／民視資料照）

專家指出，所謂「易破財」不一定代表重大損失，也可能是存不住錢、衝動消費、突發支出增加或財務規劃受到影響，命理師江柏樂也在臉書公開2026年下半年破財生肖時程表，農曆五月為鼠、馬；農曆六月為牛、羊；農曆七月為猴、虎；農曆八月為兔、雞；農曆九月為狗、龍；農曆十月為蛇、豬；農曆十一月再度輪到鼠、馬；農曆十二月則是牛、羊。

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曾算中賴清德當總統！命理師揭蔣萬安「下半年慘2度遭殃」原因曝光

江柏樂指出，屬馬者需留意農曆五月及農曆十一月的財務波動，可能面臨額外支出或資源調度壓力。（圖／翻攝自臉書@江柏樂風水好好玩）

若以目前被視為2026選戰焦點人物對照，1978年出生、屬馬的蔣萬安恰好落在農曆五月與農曆十一月兩波破財名單之中，成為此次名單中唯一被點名兩次的熱門政治人物，1982年出生、屬狗的沈伯洋，1976年出生、屬龍的蘇巧慧，以及1958年出生同樣屬狗的李四川，則都落在農曆九月需特別留意財務波動。

曾算中賴清德當總統！命理師揭蔣萬安「下半年慘2度遭殃」原因曝光

江柏樂提醒，破財不一定是壞事，但仍建議提前做好財務規劃，避免衝動消費及突發開銷。（圖／民視資料照）

由於2026年適逢地方選舉年，「破財」可被解讀為競選支出增加、廣告宣傳費用上升、募款壓力加重或額外開銷出現等情況，若依照江柏樂的流月運勢來看，蔣萬安下半年恐有兩波財務壓力需要面對；而沈伯洋、蘇巧慧與李四川則需留意農曆九月前後的資源調度與財務規劃，不過江柏樂也提醒，民間常有「破財消災」說法，破財未必代表壞事，建議提前預留資金、避免衝動消費，並提高對特定月份的警覺性。至於命理運勢是否會反映在實際選情上，仍有待後續觀察。





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