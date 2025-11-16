曾精準預言「廣島核爆」 陸媒再提王仁三郎：日本將在2030年毀滅

新奇中心／程正邦報導

曾準確預言廣島核爆！王仁三郎臨終再預言：2030年前日本將徹底毀滅。（圖／翻攝百度百科）

近日，日本與中國之間的外交爭端因「台灣有事」的敏感議題而急速升溫，使區域情勢陷入緊張。在此敏感時刻，曾精準預言「廣島核爆」的日本神祕預言家王仁三郎，其關於日本將在 2030 年前面臨毀滅性大災難的預言再度被翻出，無形中為這場政治風暴增添了不安的氛圍。

在日本歷史上，王仁三郎（出口王仁三郎）的名字可能不廣為人知，但其預言準確度卻震撼了一個時代。他不僅被視為日本神道學的精神領袖，其著作《靈界物語》更成為後世研究的神秘文本。近期，隨著 2030 年大限逼近，他曾斷言日本將在 2030 年前徹底毀滅的預言再度被翻出，引發社會廣泛討論和不安。

廣告 廣告

出口王仁三郎（1871年8月27日—1948年1月19日）是日本一位宗教家，為新興宗教大本教的創始人。（圖／翻攝百度百科）

兩大災難的預見者：從關東大地震到原子彈

王仁三郎作為一位宗教領袖和預言家，其影響力橫跨 20 世紀初的動盪日本。他的名聲並非來自空穴來風，而是建立在數個精準應驗的重大歷史災難上，其中最為人津津樂道的是提前預見造成巨大傷亡的關東大地震 (1923年)。更令人震驚的是，在人們尚未理解核武器時，他就曾警告日本未來會遭遇巨大浩劫。在1945年美國投下原子彈之前，就已公開勸說廣島居民撤離，精準預言了這場毀滅性的「一瞬浩劫」。

1920年，王仁三郎公開預警：三年內關東地區將發生巨變，舊有的一切或將被徹底摧毀。當時日本社會正處「大正民主」風潮中，少有人把這話當真，但1923年9月1日，關東大地震爆發，造成超過15萬人喪生，東京、橫濱等地幾乎成為廢墟。（圖／翻攝百度百科）

神秘的起點：神道學與靈界力量的啟蒙

王仁三郎的預言能力並非突然出現。他出生於一個普通家庭，童年時體弱多病，無法正常上學。這段時間，他的祖母成為他最重要的啟蒙者。祖母不僅是《日本言靈學》作者中村孝道的妹妹，更對神道學問有深厚研究。在祖母的指導下，王仁三郎開始接觸並學習神道知識，為他後來的思想發展奠定了基礎。

王仁三郎小時候是出名的「八耳」（指直覺和理解力優異的人）神童，未接受正規教育，12歲卻成為村中小學教師。（圖／翻攝百度百科）

據傳，他年僅十歲時，就曾準確預言村子裡乾涸古井之外的荒地有豐富水源，令村民們驚奇不已。隨著年齡增長，他的預言範圍從村中瑣事擴展到天象變化和社會事件，準確率極高，很快吸引了大量信徒，最終在 20 世紀初創立了具有影響力的宗教團體「大本教」，成為備受矚目的宗教領袖。

早在上個世紀二十年代，王仁三郎所寫的《靈界物語》中提到，日本若繼續追求軍事擴張，將面臨「火與鐵的審判」。儘管當時日本軍國主義正熾，無人能想像具體是怎樣的災難，但1945年8月廣島與長崎的原子彈爆炸，讓許多信徒認定這就是預言的應驗。（圖／翻攝百度百科）

《靈界物語》與日本政府的警惕

王仁三郎堅信自己的預言來自於某種超自然的靈界力量。為了傳達這股力量，他撰寫了多部著作，其中最著名的便是《靈界物語》。這本著作以其預言為核心，詳細闡述了他對未來自然災害、社會動盪乃至整個人類走向的看法，充滿了神秘色彩。

然而，在 20 世紀 30 年代日本戰前的動盪時期，王仁三郎的巨大影響力引起了日本政府的警覺。政府擔心他會動搖民心，影響社會穩定。

1945年二次大戰日本投降後，日本頒發大赦令，但王仁三郎仍未被赦免。1947年10月，日本刑法改正後，不敬罪被廢除才被赦免。隔年逝世，享年76歲。（圖／翻攝百度百科）

1935 年，王仁三郎因涉嫌傳播虛假信息和擾亂社會秩序而被首次逮捕入獄。儘管面臨迫害，他仍持續發布預言。最引人注目的是，他在 1942 年被假釋時，曾高聲宣稱：「我出來的那一天，就是日本戰敗的開始。」

隨後，日本在中途島海戰中遭遇慘敗，失去了太平洋戰略主動權。而 1945 年廣島、長崎的原子彈投擲，更是讓他的預言達到頂峰。儘管預言應驗，王仁三郎卻再次被政府以不敬罪囚禁，並最終於 1948 年在長期的監禁和病痛中去世。

《靈界物語》並非普通的宗教作品，而是以王仁三郎的預言為核心，討論了自然災害、社會動盪等預言，甚至展望了整個人類未來的走向，充滿神秘色彩。（圖／翻攝百度百科）

爭議的終極預言：2030 年的日本毀滅浩劫

儘管王仁三郎已逝世多年，但他關於日本未來的終極預言仍在流傳，尤其引發現代社會的熱議。他曾斷言，日本將在 2030 年前面臨毀滅性的災難。根據他的描述，屆時日本將經歷大地裂變、地面荒蕪、天空血色，數萬人將在浩劫中喪生。

雖然漫畫預言家竜樹諒（たつき諒）在《我所看見的未來完全版》中，提到日本「2025 年 7 月將有真正的大災難降臨」，並未發生，但在中日外交情勢緊張、加上日本頻繁的地震活動背景下，王仁三郎的預言再次引發部分民眾的擔憂，為當前的政治動盪增添了一層神祕且不安的色彩。

日本美術工藝社的主幹事加藤義一郎對王仁三郎的工藝品作出很高的評價。植芝盛平所創立的合氣道受到其大本教的深遠影響。（圖／翻攝百度百科）

更多三立新聞網報導

泰少女「隆鼻被撞」竟持菜刀猛砍男友頭 驚悚7公分刀傷：不追究

驚慌失控？日女火警受困竟將消防員「踹」墜樓 網痛批：恩將仇報

疑涉共諜？館長被爆威脅員工「中國機關在台」 沈榮欽籲國安單位調查

3.9萬股民心淌血！台南大廠「廷鑫」股票變壁紙 12.7億廠房法拍恐流標

