曾精準預言「廣島核爆」 陸媒再提王仁三郎：日本將在2030年毀滅
新奇中心／程正邦報導
近日，日本與中國之間的外交爭端因「台灣有事」的敏感議題而急速升溫，使區域情勢陷入緊張。在此敏感時刻，曾精準預言「廣島核爆」的日本神祕預言家王仁三郎，其關於日本將在 2030 年前面臨毀滅性大災難的預言再度被翻出，無形中為這場政治風暴增添了不安的氛圍。
在日本歷史上，王仁三郎（出口王仁三郎）的名字可能不廣為人知，但其預言準確度卻震撼了一個時代。他不僅被視為日本神道學的精神領袖，其著作《靈界物語》更成為後世研究的神秘文本。近期，隨著 2030 年大限逼近，他曾斷言日本將在 2030 年前徹底毀滅的預言再度被翻出，引發社會廣泛討論和不安。
兩大災難的預見者：從關東大地震到原子彈
王仁三郎作為一位宗教領袖和預言家，其影響力橫跨 20 世紀初的動盪日本。他的名聲並非來自空穴來風，而是建立在數個精準應驗的重大歷史災難上，其中最為人津津樂道的是提前預見造成巨大傷亡的關東大地震 (1923年)。更令人震驚的是，在人們尚未理解核武器時，他就曾警告日本未來會遭遇巨大浩劫。在1945年美國投下原子彈之前，就已公開勸說廣島居民撤離，精準預言了這場毀滅性的「一瞬浩劫」。
神秘的起點：神道學與靈界力量的啟蒙
王仁三郎的預言能力並非突然出現。他出生於一個普通家庭，童年時體弱多病，無法正常上學。這段時間，他的祖母成為他最重要的啟蒙者。祖母不僅是《日本言靈學》作者中村孝道的妹妹，更對神道學問有深厚研究。在祖母的指導下，王仁三郎開始接觸並學習神道知識，為他後來的思想發展奠定了基礎。
據傳，他年僅十歲時，就曾準確預言村子裡乾涸古井之外的荒地有豐富水源，令村民們驚奇不已。隨著年齡增長，他的預言範圍從村中瑣事擴展到天象變化和社會事件，準確率極高，很快吸引了大量信徒，最終在 20 世紀初創立了具有影響力的宗教團體「大本教」，成為備受矚目的宗教領袖。
《靈界物語》與日本政府的警惕
王仁三郎堅信自己的預言來自於某種超自然的靈界力量。為了傳達這股力量，他撰寫了多部著作，其中最著名的便是《靈界物語》。這本著作以其預言為核心，詳細闡述了他對未來自然災害、社會動盪乃至整個人類走向的看法，充滿了神秘色彩。
然而，在 20 世紀 30 年代日本戰前的動盪時期，王仁三郎的巨大影響力引起了日本政府的警覺。政府擔心他會動搖民心，影響社會穩定。
1935 年，王仁三郎因涉嫌傳播虛假信息和擾亂社會秩序而被首次逮捕入獄。儘管面臨迫害，他仍持續發布預言。最引人注目的是，他在 1942 年被假釋時，曾高聲宣稱：「我出來的那一天，就是日本戰敗的開始。」
隨後，日本在中途島海戰中遭遇慘敗，失去了太平洋戰略主動權。而 1945 年廣島、長崎的原子彈投擲，更是讓他的預言達到頂峰。儘管預言應驗，王仁三郎卻再次被政府以不敬罪囚禁，並最終於 1948 年在長期的監禁和病痛中去世。
爭議的終極預言：2030 年的日本毀滅浩劫
儘管王仁三郎已逝世多年，但他關於日本未來的終極預言仍在流傳，尤其引發現代社會的熱議。他曾斷言，日本將在 2030 年前面臨毀滅性的災難。根據他的描述，屆時日本將經歷大地裂變、地面荒蕪、天空血色，數萬人將在浩劫中喪生。
雖然漫畫預言家竜樹諒（たつき諒）在《我所看見的未來完全版》中，提到日本「2025 年 7 月將有真正的大災難降臨」，並未發生，但在中日外交情勢緊張、加上日本頻繁的地震活動背景下，王仁三郎的預言再次引發部分民眾的擔憂，為當前的政治動盪增添了一層神祕且不安的色彩。
