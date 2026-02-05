曾紅到全台瘋迷！林慧萍差點成張菲妻 金曲再被翻唱

記者林宜君／台北報導

玉女派掌門人林慧萍，用作品證明經典從未退場。（圖／翻攝自FB）

曾美到成為一個世代記憶的她，再次被新世代歌手點名致敬。玉女派掌門人林慧萍，用作品證明經典從未退場。62歲的林慧萍，當年以清新氣質與穩健唱功紅遍全台，被封為「玉女派掌門人」，不僅外型出眾，音樂成就更留下多首時代代表作。近期，她的經典歌曲「情難枕」再度受到關注，被丁噹相中翻唱，讓1993年的金曲以全新情感樣貌回到樂壇。

林慧萍經典歌曲「情難枕」再度受到關注。（圖／翻攝自FB）

林慧萍出道初期，造型深受80年代日本女偶像風格影響，翻唱松田聖子歌曲「往昔」一炮而紅，迅速成為當時台灣最具代表性的女歌星之一。她曾與主持天王張菲交往，甚至一度論及婚嫁，最終卻無疾而終，成為演藝圈一段令人惋惜的往事。2017年，林慧萍曾在台北國際會議中心連辦2場演唱會，隨後逐漸淡出演藝圈。4年前，林慧萍罕見點頭登上「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會舞台。據了解，林慧萍原本並無復出計畫，是主辦單位歷經約2個月誠意邀約，才成功說服她再度開嗓，也讓歌迷重新感受她歷久不衰的歌唱實力。

廣告 廣告

丁噹除了翻唱林慧萍的作品外，近期推出「愛了100萬次的我」新歌經典自選輯。（圖／翻攝自丁噹FB）

丁噹除了翻唱林慧萍的作品外，近期推出「愛了100萬次的我」新歌經典自選輯，收錄4首全新創作與2首金曲改編。其中「我愛他」釋懷版以全新編曲搭配磅礡管弦樂重新詮釋，再度觸動樂迷心弦。同步開放報名的歌唱大賽，也祭出冠軍可獲得10萬元獎金，吸引不少樂迷關注。

更多三立新聞網報導

始源追思大S行程結尾大逆轉！只因台北這家甜點太強 咖啡廳意外爆紅

財富自由不是夢！4生肖憑「這一招」容易財富自由 快速累積財富

吳佩慈、范瑋琪墓前對話全曝光！冷風細雨中一句話惹網友鼻酸

農曆年前衝財運！火馬年3大生肖運勢火熱 貴人相助

