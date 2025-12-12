曾紅到被封「徐若瑄接班人」！郭婷婷居酒屋打工 哽咽揭現況

「婷婷」郭婷婷當前是「3EP美少女」成員之一。取自IG@tintin.kuo



「3EP美少女」票選冠軍出道的「婷婷」郭婷婷，當年，紅到被封為「徐若瑄接班人」；卻突在事業高峰，淡出演藝圈。近日，郭婷婷接受YouTuber「那那大師」訪問，提及自己為了維持生計，曾放下身段到導演北村豐晴經營的居酒屋打工。這段職場經歷讓她明白「好苦，但也太棒了吧」，體驗到真實人生。

3EP美少女是一支由靜Jin（周幼婷）、婷婷Tin Tin（郭婷婷）、琳E-Lin（林韋伶）在1998年組成的音樂團體。其中，郭婷婷備受粉絲喜愛，演唱、戲劇、主持皆有亮相，紅到被封為「徐若瑄接班人」。星途一片看好，她卻在事業高峰期突淡出演藝圈。

郭婷婷接受「那那大師」訪問提到，當年出道太過順遂，以為不必太努力也能維持熱度，加上外界期待壓力龐大，讓她一度無法面對鏡頭。

淡出演藝圈後，郭婷婷有一陣子身上沒有錢，到北村豐晴的居酒屋打工，「好苦，但也太棒了吧」，體驗到真實人生。

郭婷婷談及未復出的主因，是來自長時間累積的恐懼感，總擔心自己表現不如預期、觀眾不再想看，「那種覺得回不去的害怕，比什麼都折磨。」

