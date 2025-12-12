曾紅到被封「徐若瑄接班人」！郭婷婷居酒屋打工 哽咽揭現況
「3EP美少女」票選冠軍出道的「婷婷」郭婷婷，當年，紅到被封為「徐若瑄接班人」；卻突在事業高峰，淡出演藝圈。近日，郭婷婷接受YouTuber「那那大師」訪問，提及自己為了維持生計，曾放下身段到導演北村豐晴經營的居酒屋打工。這段職場經歷讓她明白「好苦，但也太棒了吧」，體驗到真實人生。
3EP美少女是一支由靜Jin（周幼婷）、婷婷Tin Tin（郭婷婷）、琳E-Lin（林韋伶）在1998年組成的音樂團體。其中，郭婷婷備受粉絲喜愛，演唱、戲劇、主持皆有亮相，紅到被封為「徐若瑄接班人」。星途一片看好，她卻在事業高峰期突淡出演藝圈。
郭婷婷接受「那那大師」訪問提到，當年出道太過順遂，以為不必太努力也能維持熱度，加上外界期待壓力龐大，讓她一度無法面對鏡頭。
淡出演藝圈後，郭婷婷有一陣子身上沒有錢，到北村豐晴的居酒屋打工，「好苦，但也太棒了吧」，體驗到真實人生。
郭婷婷談及未復出的主因，是來自長時間累積的恐懼感，總擔心自己表現不如預期、觀眾不再想看，「那種覺得回不去的害怕，比什麼都折磨。」
更多太報報導
暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜
南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」
溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 159
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 76
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 101
70kg→52kg逆天變身！MEI居然被老公叫妹仔？零復胖秘訣震撼公開！
最近 MEI 邱馨葦現身《女人我最大》節目花絮超爆笑！她說自己錄影那天穿得超減齡，結果出門前被老公阿弟吐槽一句：「今天怎麼穿得這麼像妹仔？」害她哭笑不得，又想想拿槍掃射他了。影片一出網友狂刷留言：「這女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17
稱拒絕相信音樂「3條件」被斷聯 朱孝天：太昧良心
F4重組巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」獨缺朱孝天，8日他發布影片聲明，表示自己這段期間是因為不答應對方3個條件，從此被單方面斷聯，並點名要求「艾姐」別再潑髒水、抹黑。對此，有網友留言追問朱孝天到底是什麼條件，他則回應：「太昧良心了」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 17
掰了24年《大集合》！胡瓜「首出面鬆口」確定不續約：1/31最後一集
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，先前週刊報導雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製。對此胡瓜今出席新節目記者會也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 15
胡瓜退出《綜藝大集合》 主持24年「只做到明年一月」
胡瓜12日出席新節目《週末最強大》時，鬆口有自己主持內容的《綜藝大集合》已經錄製最後一集，內容將於明年（2026）一月播出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 24
胡宇威罕見動怒痛罵航空公司 陳庭妮還原事件真相
陳庭妮表示當時胡宇威在洛杉磯拍完戲，要搭美國國內航班到紐約找妹妹，結果飛機起飛前才發現機械出問題，導致行程大延誤，最糟糕的是航空公司後續也沒有提供完整的配套措施，才讓胡宇威大暴怒。陳庭妮得知來龍去脈後立刻安撫老公，並說：「還好你英文很好，我遇到的話還會有...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 14
柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說
CORTIS為BTS（防彈少年團）的師弟團，成員們擁有辨識度極高的帥氣臉龐、具歌曲創作與編舞實力、大膽融合迷幻搖滾與嘻哈元素等，出道即爆紅，就連文素利、崔代勳等演員也忍不住在AAA頒獎典禮上告白並要求合照。由於台灣歌手蕭亞軒過往被封為「小鮮肉收割機」，台灣網友紛紛拿C...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜
42歲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》掀起話題！劇中一幕她一邊揉著弟弟的頭髮、笑出招牌梨渦，下一秒又冷眼逼退霸凌者，溫柔與氣場兼具的反差，為角色帶來鮮明層次，也成為她近期在陸網翻紅的主要原因。姊妹淘 ・ 2 天前 ・ 19
許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！
許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 8
差19歲姊弟戀！陳妍希《狙擊蝴蝶》開播登串流排行 播6集親了18次
近期大陸劇集熱度飆升！台灣女星陳妍希與小19歲的周柯宇在《狙擊蝴蝶》中展開姊弟戀，甜蜜指數爆表，僅播出6集就出現18次親吻畫面，讓觀眾直呼難以抗拒。另一部《雙軌》則由虞書欣與何與上演「偽骨科」虐戀，改編自獲8.2分好評的同名小說，同樣吸引大批觀眾關注。TVBS新聞網 ・ 2 天前 ・ 9
于朦朧案延燒！蔡康永同框程青松舊照曝光 全網崩潰：嚇喊差點討厭他
近期大陸導演程青松因卷入于朦朧事件，遭到兩岸網友強烈撻伐，相關討論在社群不斷延燒。隨著網路挖料風潮再起，有網友翻出藝人蔡康永過去與程青松的互動紀錄，兩人曾公開同框的舊照再度被瘋傳，引發許多粉絲驚呼「不敢相信」，甚至有人直言「差點因此討厭蔡康永」，討論度持續攀高。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
《暴君的廚師2》作者親曝進度！大長今有望第二季登場 番外篇揭開「暴君穿越現代」真相
今夏人氣爆棚的韓劇《暴君的廚師》，結局讓人「餘韻猶存」，觀眾紛紛敲碗第二季，韓媒《IZE》獨家專訪了原著小說作者朴國宰，果不其然，給出確定拍攝第二季的答案！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 1
《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 4 天前 ・ 3
立威廉罹癌「世界崩塌了」 最新發文現身北海道 狀態曝光
混血男星立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等經典偶像劇成名，溫暖帥氣形象深植人心。9日在社群平台曝光多張住院照，親自證實罹患甲狀腺癌第二期，接受兩次手術，雖然成功切除腫瘤，但仍需靠藥物控制、定期追蹤，喊吐壓力「我的整個世界都崩塌了」。隨著消息引發大量關注，立威廉今（11日）再度於社群發文，向大家報平安。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 9