曾紅極一時！他感慨「牛角扣外套幾乎消聲匿跡」網勸：不用急

流行趨勢總是不斷輪迴，近來有網友回想起曾紅極一時的牛角扣外套，忍不住感慨「現在幾乎消聲匿跡」，沒想到貼文一出，竟引來大票網友勸原PO別急「紅回來只是時間問題」、「再等幾年就又紅起來了」。

近來有網友回憶起曾紅極一時的牛角扣外套，忍不住有感而發，在論壇Threads發文「是說曾經紅極一時的牛角扣外套，現在幾乎消聲匿跡」，感慨流行更迭的速度極快。

不少網友直點頭「現在甚至不太流行穿大衣」、「毛料大衣就沒有化纖羽絨受歡迎」、「對，最近找不到」、「覺得牛角扣超可愛，十幾年前大學時買了一件深藍色大衣，一直穿到前幾年壞了丟掉，結果真的找不到牛角扣大衣了」、「牛角真的好好看！好想再流行回來」。

有網友則分析「超喜歡穿毛料大衣耶，不管是牛角扣很有學生味、或是韓系溫柔小姐姐長大衣、或是日系幹練西裝款大衣都好喜歡，只是如果當天騎機車的話還是會選羽絨外套或機能型外套」、「不實穿、太重了，機車族還是喜歡防風和防水的羽絨外套」。

也有網友勸原PO不用急「之後又會紅回來的，時間的問題」、「時尚就是輪迴，別急」、「放心，過陣子會流行回來」。

強烈大陸冷氣團影響，各地應慎防低溫，國健署曾建議民眾養成規律運動、均衡飲食、定期量測血壓，並且定期就醫及避免不良習慣，以確保度過寒冬。

起床時的關鍵步驟 ：寒冷的清晨起床時，首先應提前準備好保暖衣物，放在容易取得的位置；起床後，先輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起，穿上保暖衣物，扶著床邊穩步行走；記住「慢、熱、起、穿、行」的口訣，避免過於急促動作，以免引發身體不適。

出門前的穿搭建議 ：建議根據天氣變化適時增添衣物，內層選擇較貼身的長袖衣物，外層選擇較寬鬆且防水、防風的長版外套，不僅保暖，還能保持靈活活動，讓身體更舒適。

進門後的回暖方式：從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大引發血管擴張，特別是對於血管彈性差或心血管疾病患者；洗完澡後，也要注意保暖，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。此外，建議居家保持室內通風，促進空氣流通。

