曾紅極一時！甜美女星未婚生子「淪阿公店小姐」晚景淒涼靠撿回收維生

娛樂中心／綜合報導

這位甜美女星命運多舛，晚景更是悽涼。（圖／AI生成示意圖）

名嘴呂文婉近日於談話節目中分享一段令她至今難以釋懷的往事，內容關於一位曾經紅極一時、卻在人生後半段逐漸走向低谷的女藝人。她形容，該位女明星年輕時外型出眾，原本從事八大行業，後來因緣際會踏入演藝圈，一度受到市場青睞，在螢光幕前嶄露頭角，也曾真正賺進一筆可觀收入。

呂文婉提到，當年女星剛出道時運勢不錯，曝光度高、工作邀約不斷，生活條件明顯改善，身邊不少人都看好她的發展。然而，人生轉折卻來得又快又急。隨著未婚懷孕、生子，必須獨自承擔照顧孩子與經濟壓力，而孩子的父親並未負起應有責任，讓她在事業與生活之間進退兩難。

廣告 廣告

呂文婉於《命運好好玩》分享一位女星晚景淒涼的故事。（圖／翻攝自命運好好玩YT）

而在演藝圈競爭激烈、曝光稍縱即逝的環境下，這段人生插曲也讓她的工作機會逐漸減少。為了養家，她只能選擇回到熟悉的原本行業，應酬長期飲酒「陪酒唱歌，喝到肝都壞掉」。原本靠著年輕貌美的外表，還能在酒店上班，然而隨著年紀增長，最後只能轉戰紅包場，最後為了家計甚至還淪落到去阿公店出賣色相。

呂文婉語帶不捨地表示，這些選擇並非出於意願，而是迫於現實壓力，「只是為了撐起一個家」。更令人唏噓的是，女星的孩子已長大成人，卻無法在經濟上提供實質協助。當呂文婉再次與對方聯繫時，才得知她的生活已陷入困境，「生活方面並沒有任何金錢上的支援，後來她靠著撿寶特瓶、撿回收過日子」。這樣的落差，讓她感嘆人生無常，也反思社會對女性、對過氣藝人的支持究竟有多少。

更多三立新聞網報導

獨家／Energy小巨蛋「16蹲」偷動作？TORO沒跳真實原因 苦撐最後畫面曝

神級AV女優不幹了！考過低錄取率證照「人生下半場」超狂：準備當會計師

偶像遭50歲漫畫家「AI生成」清涼比基尼照：看到想吐！官方全面反擊

《星期三》女星金球紅毯「I字遮羞」戰袍超吸睛「側邊挖空」辣度爆表！

