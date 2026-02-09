曾紅遍全網、10分鐘賣5百萬桶！1火鍋品牌驚傳破產 創辦人欠債1.4億

記者許雅惠／台北報導

曾一度風靡大陸市場的即食火鍋品牌「自嗨鍋」，如今正站在破產邊緣。（圖／翻攝自百度百科）

曾經席捲大陸市場、被封為「宅經濟神話」的即食火鍋霸主「自嗨鍋」，驚傳經營亮紅燈，正式站上破產懸崖邊緣！這款曾創下「10分鐘賣出500萬桶」驚人紀錄的網紅神物，如今母公司卻深陷債務風暴。根據天眼查APP最新資料顯示，自嗨鍋關聯公司「杭州金羚羊」近日新增一筆破產審查案件，消息一出，立刻引發市場譁然與網友熱議。

昔日「網紅神物」跌落神壇！申請破產、老闆限糾紛

根據資料顯示，申請對自嗨鍋進行破產審查的為一名馬姓人士，目前案件已由杭州市餘杭區人民法院正式受理。事實上，這家昔日的明星企業早已危機四伏。早在去年11月，杭州金羚羊就因捲入勞動爭議糾紛，遭法院祭出「限制高消費令」，公司法定代表人、同時也是創辦人的蔡紅亮也難逃被列入名單的命運。

更令人心驚的是，截至目前，該公司及蔡紅亮名下，累計已有高達 12 條歷史限制消費紀錄，顯示財務黑洞恐怕比外界想像得還要深。

10分鐘賣500萬桶！「自嗨鍋」曾是資本寵兒

回顧自嗨鍋的發跡史，可說是充滿傳奇色彩。創辦人蔡紅亮來頭不小，曾一手打造知名零食品牌「百草味」，並高價出售套現。2018年他二度創業，看準單身與宅經濟商機，推出「自嗨鍋」，靠著鋪天蓋地的網紅帶貨與密集行銷快速竄紅。

全盛時期的自嗨鍋，曾創下10分鐘賣出500萬桶、年營收衝破**10億元人民幣（約新台幣44億元）**的恐怖紀錄，成為現象級爆款。當時資本市場更是瘋狂追捧，連續完成5輪融資，吸金超過5.5億人民幣，估值一度飆上75億元，背後全是中金、經緯創投等重量級金主。

錢燒光了？行銷費用拖垮財務 收購案也破局

然而，風光背後卻是致命隱憂。市場分析指出，自嗨鍋過度依賴高額的行銷費用來維持熱度，加上消費場景過於單一，當熱潮退去，獲利能力便急速探底。

從財報數據就能看出端倪，自嗨鍋近年網路銷售連年下滑，甚至出現大幅虧損。原本2023年有機會「賣身」給上市公司蓮花健康，最終卻因高溢價爭議與監管問詢，導致交易破局，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

欠債1.4億！即食火鍋王者恐走入歷史

雪上加霜的是，2024年自嗨鍋又因積欠分眾傳媒廣告費遭法院強制執行。截至目前，杭州金羚羊累計被執行金額已超過1.4億元人民幣（約新台幣6.2億元），同時還背負多筆失信紀錄與股權凍結風險。

眼看蔡紅亮名下的關聯企業已陸續註銷，目前僅剩3家公司存續。這位昔日的「即食火鍋王者」，是否真將走向破產清算、走入歷史？後續發展仍有待法院進一步裁定，也讓不少曾經的忠實顧客不勝唏噓。



