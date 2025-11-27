曾納民眾黨不分區立委！ 徐春鶯驚傳涉詐遭新北檢聲押

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因陸配身分，曾在2023年引發是否可擔任民眾黨籍不分區立委的爭議。近日傳出，徐春鶯疑似涉及詐欺及違反《銀行法》，新北地檢署已聲請羈押。據了解，徐春鶯多年前曾捲入天擎生技公司不法吸金案，當時公司以「假增資、真賣股」方式非法籌得1.6億元。同年，她也遭台灣基進黨告發違反《國安法》。

對於徐春鶯是否因上述事件再度被追查並聲押，新北地檢署表示低調，不便證實，強調將待新北地方法院裁定結果出爐後，再對外說明。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

山坡地違法開發 高雄大坪頂保護區慘變「柏油山」

超商不是第一現場！隨機殺人新視角曝 巷內先刺1童再騎百米外又揮刀

鬆緊帶大廠爆內鬼！大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億 檢方聲押