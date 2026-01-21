曾經人潮擁擠...網友感慨昔「購物天堂」如今沒落 他憶32年前首份正職就在那：當時要會員卡才能進

三重湯城園區昔日繁華，如今人潮稀少，讓網友十分感慨。（翻攝自google maps）

三重湯城園區曾是新北市知名地標，內部結合家樂福、玩具反斗城、新書友書店以及多家電子業者，吸引大量人潮。然而隨著家樂福遷出園區，昔日繁華逐漸消退。近期有網友在社群平台分享現況，園區內雖仍有全聯、康是美、路易莎等品牌，但整體人潮明顯稀少，引發網友懷舊與討論。

三重湯城園區為何沒落？ 家樂福搬遷影響大

網友指出，湯城園區的熱鬧與家樂福息息相關。過去家樂福與湯城廣場的結合，使底下的資訊賣場、服飾賣場、玩具商城及美食街形成完整商圈，帶動人潮。隨著家樂福搬到對面重新開張，園區客流量隨之下滑，昔日人聲鼎沸的景象不再。PTT與Threads上，許多人感慨「曾經的輝煌如今已黯然走遠」。

三重湯城園區現況如何？ 哪些品牌仍在運營？

據網友分享，目前湯城園區仍有全聯、康是美、路易莎等品牌，但整體商場人氣不如往昔。部分網友指出，平日中午或下班時段仍可見辦公室上班族造成一定人潮，但整體氣氛與過去比起來已大不相同。也有網友回憶，32年前，他的第一份正職工作就在家樂福，當時還需要會員卡才能進入，然而現在的園區人潮已經不復當年。

網友對湯城園區的看法？

社群討論中，網友意見兩極，一方面有人認為園區「沒落得很明顯」，尤其家樂福搬走後難以恢復昔日榮景；另一方面，也有人指出平日辦公族仍多，使園區仍保有一定活力，「湯城現在多數是辦公室，但平日中午也蠻熱鬧的」。

